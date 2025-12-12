Svetli način
Tujina

V Iranu aretirali Nobelovo nagrajenko za mir Narges Mohamadi

Teheran , 12. 12. 2025 16.23 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
3

V Iranu so varnostne sile aretirale Nobelovo nagrajenko za mir Narges Mohamadi. Z več drugimi aktivisti so jo pridržali na žalni slovesnosti za odvetnika in vidnega zagovornika človekovih pravic Hosrova Alikordija, ki so ga minuli teden našli mrtvega v njegovi pisani, so sporočili njeni podporniki.

Smrt odvetnika, ki je zastopal tudi politične zapornike, je med iranskimi aktivisti za človekove pravice povzročila veliko ogorčenje. Hkrati so se pojavile špekulacije o okoliščinah njegove smrti, vendar oblasti trdijo, da je umrl za posledicami infarkta. 

Taghi Rahmani, soprog Mohamadijeve, ki je iz zdravstvenih razlogov od lanskega decembra pogojno izpuščena iz zapora, je na omrežju X sporočil, da so jo na žalni slovesnosti v mestu Mašhad na vzhodu Irana prijeli z več aktivisti, med katerimi je bila tudi vidna aktivistka Sepideh Golian.

Iranski novinarki Elaheh Mohamadi in Nilufar Hamedi
Iranski novinarki Elaheh Mohamadi in Nilufar Hamedi FOTO: AP

Mohamadijeva, ki je ena najpomembnejših zagovornic človekovih pravic v Iranu, je večkrat obtožila agente iranske varnostne agencije resnih groženj. Avgusta je za nemško revijo Der Spiegel dejala, da so ji neposredno in posredno grozili s smrtjo. 

Iranske oblasti je tudi obtožila, da so po junijskem premirju z Izraelom okrepile pritisk na civilno družbo in da so zaostrile represijo nad aktivisti, novinarji in kritiki. Tudi skupine za človekove pravice opozarjajo na pogoste aretacije, sojenja in zapiranja aktivistov.

Mohamadijeva je Nobelovo nagrado za mir prejela leta 2023 za obrambo človekovih pravic v Iranu, med drugim za boj proti zatiranju žensk in smrtni kazni. Nazadnje je prestajala dolgoletno zaporno kazen v zloglasnem zaporu Evin v Teheranu. Zaradi zdravstvenih težav so jo pred dobrim letom pogojno izpustili na prostost.

