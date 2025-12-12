V Iranu aretirali Nobelovo nagrajenko za mir Narges Mohamadi

Smrt odvetnika, ki je zastopal tudi politične zapornike, je med iranskimi aktivisti za človekove pravice povzročila veliko ogorčenje. Hkrati so se pojavile špekulacije o okoliščinah njegove smrti, vendar oblasti trdijo, da je umrl za posledicami infarkta.

Taghi Rahmani, soprog Mohamadijeve, ki je iz zdravstvenih razlogov od lanskega decembra pogojno izpuščena iz zapora, je na omrežju X sporočil, da so jo na žalni slovesnosti v mestu Mašhad na vzhodu Irana prijeli z več aktivisti, med katerimi je bila tudi vidna aktivistka Sepideh Golian.