V Iranu druga usmrtitev zaradi protestov

Prvo usmrtitev zaradi protestov so sicer v Iranu izvedli v četrtek, ko je bil usmrčen 23-letni Mohsen Šekari, ker je z nožem ranil varnostnika in sodeloval pri blokadi ulic v Teheranu. Njegovo usmrtitev so obsodile ZDA in druge zahodne države. Borci za človekove pravice so sporočili, da so Šekarija mučili in izsilili njegovo priznanje.