V Iranu Francoza obsodili na zaporno kazen zaradi vohunjenja

Francosko zunanje ministrstvo je obsodbo v odzivu označilo za nesprejemljivo. "Ta sodba, ki je ni mogoče z ničemer utemeljiti, je nesprejemljiva," so zapisali. Dodali so, da je bil Briere aretiran, ko je "potoval kot turist po Iranu".

Sojenje, ki se je začelo minuli četrtek, je označil za farso. Briere "ni imel poštenega sojenja pred nepristranskimi sodniki revolucionarnega sodišča" , je pojasnil in opozoril, da tudi ni imel pravice do obrambe in ni bil v celoti seznanjen z obtožbami proti njemu.

Aretirali so ga med potovanjem, ko je upravljal dron

36-letnika so aretirali maja 2020 med potovanjem po Iranu, potem ko je upravljal dron blizu meje s Turkmenistanom. Od takrat je zaprt v zaporu Valikabad v Mašhadu na severovzhodu države. Decembra lani je začel gladovno stavkati. Valent je pojasnil, da je Briere zaradi tega "vse bolj šibek".

Briere je eden izmed več kot ducat zahodnih državljanov, ki jih zadržujejo v Iranu in jih aktivisti označujejo kot talce. Pridržali naj bi jih na ukaz vplivne Revolucionarne garde, da bi Iran s tem od Zahoda dosegel koncesije. Med Evropejci, ki jih zadržuje Iran, so državljani vseh treh evropskih sil, ki so udeležene v pogovorih o iranskem jedrskem programu - ob Franciji še Velike Britanije in Nemčije.

Iranske oblasti so nedavno znova aretirale francosko-iransko znanstvenico Faribo Adelkhah. Predstavnik iranskega pravosodja je povedal, da je kršila omejitve hišnega pripora. Do njene ponovne aretacije je prišlo v času, ko so na Dunaju potekali pogovori o oživitvi mednarodnega dogovora o iranskem jedrskem programu iz leta 2015.