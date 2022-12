V Iranu izvedli prvo s protesti povezano usmrtitev

Tiskovna agencija Tasnim je poročala, da so iranske oblasti moškega identificirale kot Mohsena Shekarija , več podrobnosti pa niso sporočile. Ta se je sicer pritožil na vrhovno sodišče, a je to njegovo pritožbo zavrnilo in kazen utemeljilo z besedami, da njegova dejanja predstavljajo "zločin vodenja vojne proti Bogu".

Iranske oblasti proteste zatirajo, elitna revolucionarna garda pa je v ponedeljek sodstvo pohvalila za, po njenem mnenju, trdno stališče in ga spodbudila, naj hitro in odločno izdaja sodbe proti posameznikom, ki so obtoženi "zločinov proti varnosti naroda in islama".

V torek so sicer pravosodni organi v Iranu sporočili, da so zaradi umora pripadnika paravojaške enote Basidž med protesti na smrt z obešenjem obsodili pet ljudi. S tem se je število na smrt obsojenih po izbruhu protestov v državi povečalo na 11. Po navedbah tožilstva je 27-letnega Ajamiana 3. novembra slekla do golega in ubila skupina žalujočih, ki se je poklonila ubitemu protestniku Hadisu Najafiju. Ta je umrl med protesti 21. septembra, pet dni potem, ko so ti izbruhnili.

Poleg tega so zaradi "vloge v nemirih"11 ljudi obsodili na dolge zaporne kazni. Med njimi so trije otroci in ena ženska, je na novinarski konferenci še povedal tiskovni predstavnik sodišča in dodal, da se je na sodbe mogoče pritožiti.