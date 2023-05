V Iranu so sodili novinarkama, odgovornima za razkritje zgodbe Mahse Amini

Na iranskem sodišču so sodili dvema novinarkama, ki sta bili odgovorni za razkritje zgodbe Mahse Amini, kurdo-iranske ženske, ki je lani umrla v priporu, potem ko jo je pridržala iranska moralna policija.

Niloufar Hamedi in Elaheh Mohammadi sta že osem mesecev zaprti v Iranu in sta obtoženi "zarote in upora proti nacionalni varnosti" ter "protidržavne propagande", za kar jima po navedbah organizacije Novinarji brez meja grozi smrtna kazen. Po poročanju iranskega proreformnega časopisa SharghDaily sta bili ženski ločeno zaslišani na sodišču, ki mu predseduje razvpiti sodnik Abolghasem Salavati. Sojenje prihaja na vrsto po mnogih protestih, ki so pretresli Iran. Oblasti so nato zatrle večmesečno gibanje, ki je predstavljalo eno največjih notranjih groženj iranskemu klerikalnemu režimu.

icon-expand Niloufar Hamedi in Elaheh Mohammadi FOTO: AP

Hamedijeva je bila aretirana, ker je obiskala Aminijevo v bolnišnici in poročala o njenem težkem zdravstvenem stanju ter specifično omenila, da je Aminijeva takšna prišla iz policijskega pripora. Večino časa je Hamedijeva v priporu preživela popolnoma sama, do nje niso smeli dostopati niti njeni odvetniki. Združeni narodi pa so sporočili, da je novinarka od septembra zaprta v samici v zloglasnem zaporu Evin. Časopis SharghDaily je navedel, da je bil Hamedijevi večino časa pripora onemogočen dostop do odvetnikov, ZN pa so sporočili, da je bila novinarka od septembra zaprta v samici v zloglasnem zaporu Evin. Na sojenju je novinarka zanikala vse obtožbe in poudarila svoje novinarske dolžnosti, ki so v skladu z zakonom, je na družbenih omrežjih zapisal njen mož Mohammad Hossein Ajorloo.

icon-expand Protesti v Iranu FOTO: AP