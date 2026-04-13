V Iranu lani usmrtili najmanj 1639 ljudi

Gre za 68-odstoten porast izvedenih smrtnih kazni v primerjavi z letom 2024, ko so v Iranu usmrtili 975 oseb. Lansko leto so iranske oblasti z obešanjem usmrtile tudi najmanj 48 žensk, največ v več kot dveh desetletjih. V letu 2024 so oblasti usmrtile 31 žensk.

Število vseh usmrtitev je bilo lani daleč najvišje, odkar je IHR leta 2008 začela spremljati te podatke. Poleg tega je to najvišje število usmrtitev, zabeleženih od leta 1989.

Če bo Islamska republika preživela trenutno krizo, "obstaja resna nevarnost, da bodo smrtne kazni še bolj obsežno uporabljene kot sredstvo zatiranja in represije," sta organizaciji izpostavili v poročilu.