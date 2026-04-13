Tujina

V Iranu lani usmrtili najmanj 1639 ljudi

Teheran, 13. 04. 2026 08.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Protesti v Iranu

Iranske oblasti so lansko leto usmrtile najmanj 1639 oseb, kar je najvišje število od leta 1989, sta danes v skupnem letnem poročilu opozorili organizacija za človekove pravice Iran Human Rights (IHR) s sedežem v Oslu in francoska organizacija Skupaj proti smrtni kazni (ECPM).

Gre za 68-odstoten porast izvedenih smrtnih kazni v primerjavi z letom 2024, ko so v Iranu usmrtili 975 oseb. Lansko leto so iranske oblasti z obešanjem usmrtile tudi najmanj 48 žensk, največ v več kot dveh desetletjih. V letu 2024 so oblasti usmrtile 31 žensk.

Število vseh usmrtitev je bilo lani daleč najvišje, odkar je IHR leta 2008 začela spremljati te podatke. Poleg tega je to najvišje število usmrtitev, zabeleženih od leta 1989.

Če bo Islamska republika preživela trenutno krizo, "obstaja resna nevarnost, da bodo smrtne kazni še bolj obsežno uporabljene kot sredstvo zatiranja in represije," sta organizaciji izpostavili v poročilu.

Protesti v Iranu
Protesti v Iranu
FOTO: AP

V zvezi z januarskimi protivladnimi protesti, ki so jih iranske oblasti krvavo zatrle, stotinam priprtih protestnikom zaradi obtožb kaznivih dejanj še vedno grozi izrek smrtne kazni in usmrtitev, sta poudaril organizaciji.

"Oblasti so poskušale preprečiti nove proteste in podaljšati svojo krhajočo se oblast z ustvarjanjem strahu prek v povprečju štirih do petih usmrtitev na dan v letu 2025," je dejal direktor IHR Mahmud Amiri Mogadam.

Skoraj polovica ljudi, ki so jih v Iranu usmrtili lani, je bila obsojena zaradi kaznivih dejanj, povezanih z drogami, navaja poročilo.

Med 48 usmrčenimi ženskami je bilo 21 obsojenih zaradi umora moža ali zaročenca, navaja poročilo. Organizaciji sta pojasnili, da so bile ženske, ki so bile usmrčene zaradi uboja partnerja ali sorodnika, pogosto v nasilnih razmerjih.

Iranski kazenski zakonik sicer dovoljuje različne oblike smrtne kazni, vendar so oblasti v zadnjih letih vse znane usmrtitve izvedle z obešanjem.

Skupine za človekove pravice vključno z Amnesty International pravijo, da Iran izvede največ usmrtitev na prebivalca med vsemi državami na svetu.

iran smrtna kazen usmrtitev

  • Bauhaus april
  • Akumulatorska kosilnica
  • Čistilnik
  • Paviljon
  • Plinski žar
  • Pohištvo Alex
  • Pohištvo Deia
  • Pohištvo Fiesta
  • Regal
  • Robotska kosilnica Luba
  • Stol Relax
  • Trimer
  • Visoka greda
