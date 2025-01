V Iranu lani usmrtili več kot 900 ljudi, velik porast tudi usmrčenih žensk

V Iranu so lani usmrtili več kot 900 ljudi, je sporočil visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk. Teheran je znova pozval, naj ustavi vse nadaljnje usmrtitve in uvede moratorij na izvrševanje smrtnih kazni. Usmrtitve žensk so medtem dosegle najvišjo raven v zadnjih 17 letih.