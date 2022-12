V Iranu motnje interneta, bo blokiran dostop do svetovnega spleta?

V Iranu prihaja do obsežnih motenj v dostopu do interneta. Medtem ko je bilo iranske spletne strani mogoče doseči brez težav, so bile blokirane strani z mednarodnimi domenami. Zlasti v Teheranu so uporabniki poročali o izjemno počasni povezavi, mnogi pa so izrazili skrb, da bi bil lahko dostop do svetovnega spleta zdaj trajno blokiran.

Protesti v Iranu zaradi smrti 22-letnice. FOTO: AP

O načrtih za izključno iransko nacionalno omrežje se v parlamentu Islamske republike razpravlja že več let. Številni spletni trgovci v Iranu sedaj trpijo zaradi omejitve dostopa do interneta in prekinitve dostopa do priljubljenih družbenih omrežij Instagram in WhatsApp. Iranski parlament sicer že od januarja poskuša okrepiti internetno cenzuro z vzpostavitvijo intraneta, ki bi prepovedal tuje družbene medije, ki Irancem omogočajo prejemanje necenzuriranih informacij in komuniciranje z drugimi. Do težav z internetom v Iranu prihaja v času, ko po vsej državi od sredine septembra potekajo množični protesti po smrti 22-letne Mahse Amini v policijskem pridržanju. Protesti predstavljajo enega največjih izzivov za Islamsko republiko od njene ustanovitve leta 1979.

Teheran znova zaostril svoj ton in kritike proti zahodnim državam Vlada v Teheranu je medtem znova zaostrila svoj ton in kritike proti zahodnim državam. Konservativni politik in general Esmail Kusari je pozval k ponovnemu razmisleku o odnosih z državami, kot so Velika Britanija, Francija ali Nemčija, je poročala iranska tiskovna agencija Fars. "Evropejci bi morali vedeti, da imajo opravka z močnim Iranom in da ne potrebujemo odnosov z njimi za vsako ceno," je dejal. Do njegove izjave prihaja po tem, ko je EU prejšnji ponedeljek uvedla nove sankcije proti Iranu zaradi kršitev človekovih pravic.