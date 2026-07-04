V Iranu na pogrebnih slovesnostih pričakujejo do 20 milijonov ljudi

Krste Alija Hameneja in več članov njegove družine so že v petek prepeljali v verski kompleks Velika Mosala v iranski prestolnici, na dvorišču katerega se je zbralo več tisoč ljudi z rdečimi zastavami – simbolom maščevanja. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP naj bi bilo slišati vzklike "smrt Ameriki" in "maščevanje".

Poleg Teherana, kjer bo Hamenejevo truplo ostalo tri dni, so žalne slovesnosti za ajatolo, ki je Iranu kot najvišji voditelj vladal od leta 1989, predvidene še v romarskem mestu Kom in v Iraku, nakar ga bodo v četrtek pokopali v njegovem rojstnem Mašhadu na severovzhodu islamske republike.

Pokojnemu Hameneju se je že poklonil predsednik iranskega parlamenta in glavni pogajalec v pogovorih z ZDA Mohamed Bager Galibaf. Slovesnosti se udeležuje tudi poveljnik Iranske revolucionarne garde Ahmad Vahidi, ki je bil na položaj imenovan po smrti svojega predhodnika, ki je bil tako kot Hamenej ubit 28. februarja, na prvi dan izraelsko-ameriških napadov.