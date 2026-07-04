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V Iranu na pogrebnih slovesnostih pričakujejo do 20 milijonov ljudi

Teheran, 04. 07. 2026 10.31 pred 24 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA M.S.
Pogreb Hameneja

V Iranu so se davi uradno začele pogrebne slovesnosti za nekdanjega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja, poročanje iranske državne televizije povzemajo tuje tiskovne agencije. Od pokojnega ajatole naj bi se v naslednjih treh dneh samo v Teheranu poslovilo med 15 in 20 milijonov žalujočih.

Krste Alija Hameneja in več članov njegove družine so že v petek prepeljali v verski kompleks Velika Mosala v iranski prestolnici, na dvorišču katerega se je zbralo več tisoč ljudi z rdečimi zastavami – simbolom maščevanja. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP naj bi bilo slišati vzklike "smrt Ameriki" in "maščevanje".

Poleg Teherana, kjer bo Hamenejevo truplo ostalo tri dni, so žalne slovesnosti za ajatolo, ki je Iranu kot najvišji voditelj vladal od leta 1989, predvidene še v romarskem mestu Kom in v Iraku, nakar ga bodo v četrtek pokopali v njegovem rojstnem Mašhadu na severovzhodu islamske republike.

Pokojnemu Hameneju se je že poklonil predsednik iranskega parlamenta in glavni pogajalec v pogovorih z ZDA Mohamed Bager Galibaf. Slovesnosti se udeležuje tudi poveljnik Iranske revolucionarne garde Ahmad Vahidi, ki je bil na položaj imenovan po smrti svojega predhodnika, ki je bil tako kot Hamenej ubit 28. februarja, na prvi dan izraelsko-ameriških napadov.

Obenem se pričakuje prisotnost Hamenejevega sina in naslednika Modžtabe Hameneja, ki se od imenovanja na položaj teden dni po očetovi smrti v javnosti še ni pojavil.

Oblasti v Iranu so zaradi slovesnosti močno poostrile varnostne ukrepe, med drugim so zaprle zračni prostor nad državo. Dogajanje sicer velja za največje javno zborovanje v Iranu po pogrebu Hamenejevega predhodnika Ruholaha Homeinija leta 1989.

'Teden dni premora'

Iranski generalštab je medtem opozoril ZDA in Izrael, naj med pogrebnimi slovesnostmi ne izvajata novih napadov. Ameriški predsednik Donald Trump pa je ob robu slovesnosti ob 250. obletnici neodvisnosti ZDA danes dejal, da dajo Iranu "teden dni premora zaradi pogreba," poroča ameriški CNN.

Tridnevnih slovesnosti v Teheranu naj bi se udeležili tudi številni tuji dostojanstveniki, med njimi pakistanski premier Šehbaz Šarif, ki je ključni posrednik v pogovorih med ZDA in Iranom.

Rusijo naj bi zastopal nekdanji predsednik in aktualni namestnik predsednika sveta za nacionalno varnost Dmitrij Medvedev, svoja predstavnika naj bi poslala tudi Kitajska.

Slovesnosti naj bi prisostvovali še predstavniki palestinskega gibanja Hamas, libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah, ki ga podpira Teheran, in talibanska vlada iz Afganistana. Po pričakovanjih naj bi prišli tudi predstavniki Iraka, Armenije, Turčije ter nekaterih zalivskih držav, med njimi Savdske Arabije, Katarja in Omana.

iran pogreb ali hamenej

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KOMENTARJI1

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Rafael Kramar
04. 07. 2026 11.20
Zdajle bi jih morali zraketirati, ko bojo vsi na kupu...
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