V Iranu naj bi na usmrtitev čakalo več kot 100 protestnikov

Kot navaja norveška organizacija za človekove pravice, naj bi na usmrtitev v zaporih čakalo še vsaj 100 protestnikov, med katerimi so tudi dva najstnika in 22-letna ženska.

Iran je v protestih, ki so izbruhnili po domnevno nasilni smrti 22-letnice, ker ni nosila hidžaba, aretiral več tisoč protestnikov. Decembra je nato država izvedla prvi dve usmrtitvi, povezani s protesti. Obema so sodili v zasebnosti.

Če komunikacijo le navežejo, pa zaprti hčerke in sinovi poročajo o nasilni obravnavi iranske policije in varnostnih sil. Vsi priprti naj bi se soočali tako s fizičnim kot psihičnim nasiljem, priznanja pa naj bi iz njih poskušali izsiliti z mučenjem, je ugotovila organizacija.

V tem mesecu so v državi javno usmrtili prva dva zapornika, zaradi česar so se protesti odvili tudi v drugih delih sveta. EU je zato uvedla tudi nove sankcije proti državi.

Aktivisti poročajo, da so ženske podvržene tudi spolnemu nasilju, več naj bi jih kasneje storilo samomor. "Islamska republika namenoma ustvarja zmedo in ustrahuje tako protestnike kot njihove družine," so tudi opozorili. Poleg tega so izpostavili tudi, da je zapornikom onemogočen dostop do odvetnikov, zaradi česar se niso zmožni braniti, tudi piše Euronews.

Po podatkih organizacije Iran Human Rights naj bi varnostne sile med protesti ubile vsaj 476 ljudi, med njimi je bilo tudi 64 otrok.