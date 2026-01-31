Naslovnica
Tujina

V Iranu odjeknili eksploziji: je bil tarča visok mornariški častnik?

Teheran, 31. 01. 2026 15.06 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
STA N.L.
Po eksploziji v Iranu

Iz Irana poročajo o dveh eksplozijah. Ena je odjeknila v pristaniškem mestu Bandar Abas ob Perzijskem zalivu, kjer sta bili v večnadstropni stavbi uničeni dve nadstropji. Oblasti so zanikale nekatera poročila, da je bil tarča visok mornariški častnik. Še ena eksplozija, ki naj bi jo povzročil plin, je odjeknila na jugozahodu države.

Eksplozija v Bandar Abasu je prizadela osemnadstropno stavbo, poleg dveh nadstropij pa je bilo uničenih še več avtomobilov in trgovina, poročanje iranskih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP. Na prizorišču so reševalne in gasilske enote. Po navedbah pristojnih oblasti v provinci Hormozgan vzrok eksplozije, v kateri naj bi bilo več ranjenih, še preiskujejo. V eksploziji je umrla štiriletna deklica.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Do eksplozije prihaja v občutljivem obdobju, ko se vrstijo ugibanja o morebitnem napadu ZDA na Iran, potem ko so na območje že poslale bojno skupino ladij.

Pristanišče sicer leži ob Hormuški ožini, ki je pomembna pomorska pot med Iranom in Omanom, tam po morju prevažajo tudi približno petino svetovne nafte, poroča SkyNews.

Preberi še Napetosti naraščajo: na Bližnji vzhod še ena ameriška vojaška ladja

Je bil tarča napada poveljnik mornariške enote?

Na spletu so se pojavile navedbe, da je bil tarča eksplozije poveljnik mornariške enote iranske revolucionarne garde (IRGC), kar pa je tiskovna agencija Tasnim, ki je blizu gardi, zanikala.

O še eni eksploziji so danes poročali iz province Kuzestan na jugozahodu države. V eni od sosesk v mestu Ahvaz naj bi v domnevni eksploziji plina umrli štirje ljudje.

Iranska mornarica naj bi sicer v kratkem v Perzijskem zalivu začela tridnevne vojaške vaje, na katerih naj bi sodelovali tudi Kitajska in Rusija, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V drugi eksploziji, več kot 1000 kilometrov stran v Ahvazu, so umrli štirje ljudje, so sporočili lokalni uradniki. Izrael je zanikal vpletenost v napade.

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zhadum
31. 01. 2026 16.38
sej slovenija podpira izrael in ameriko
Odgovori
-1
1 2
peglezn
31. 01. 2026 17.19
Slovenija podpira hamas, iran in holokavst - plus uvoz te mentalitete v EU.
Odgovori
0 0
Magic-G-spot
31. 01. 2026 17.20
Vse to najbolj pa svoje lopovske zepe.
Odgovori
0 0
blekk
31. 01. 2026 16.14
Evo, maslo USARELA
Odgovori
+0
5 5
Slavko BabIč
31. 01. 2026 15.39
Isti opus operandi, kot v Rusiji, kjer ukrajinci nastavljajo bombe pod avtomobile! Z istimi lastniki odzadaj!
Odgovori
+3
9 6
xxman.y
31. 01. 2026 16.05
In ko Rusi ciljajo civilne objekte v Ukrajini...
Odgovori
+2
8 6
blekk
31. 01. 2026 16.14
In ko ZDA podpira benija v čistki...
Odgovori
+2
5 3
bibaleze
