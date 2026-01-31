V Iranu odjeknili eksploziji: je bil tarča visok mornariški častnik?

Eksplozija v Bandar Abasu je prizadela osemnadstropno stavbo, poleg dveh nadstropij pa je bilo uničenih še več avtomobilov in trgovina, poročanje iranskih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP. Na prizorišču so reševalne in gasilske enote. Po navedbah pristojnih oblasti v provinci Hormozgan vzrok eksplozije, v kateri naj bi bilo več ranjenih, še preiskujejo. V eksploziji je umrla štiriletna deklica.

Pristanišče sicer leži ob Hormuški ožini, ki je pomembna pomorska pot med Iranom in Omanom, tam po morju prevažajo tudi približno petino svetovne nafte, poroča SkyNews.

Do eksplozije prihaja v občutljivem obdobju, ko se vrstijo ugibanja o morebitnem napadu ZDA na Iran, potem ko so na območje že poslale bojno skupino ladij.

Na spletu so se pojavile navedbe, da je bil tarča eksplozije poveljnik mornariške enote iranske revolucionarne garde (IRGC), kar pa je tiskovna agencija Tasnim, ki je blizu gardi, zanikala.

O še eni eksploziji so danes poročali iz province Kuzestan na jugozahodu države. V eni od sosesk v mestu Ahvaz naj bi v domnevni eksploziji plina umrli štirje ljudje.

Iranska mornarica naj bi sicer v kratkem v Perzijskem zalivu začela tridnevne vojaške vaje, na katerih naj bi sodelovali tudi Kitajska in Rusija, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V drugi eksploziji, več kot 1000 kilometrov stran v Ahvazu, so umrli štirje ljudje, so sporočili lokalni uradniki. Izrael je zanikal vpletenost v napade.