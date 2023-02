V Iranu odkriti delci zelo visoko obogatenega urana

Po navedbah IAEA je ocenjena zaloga obogatenega urana v Iranu več kot 18-krat presegla mejo, določeno v mednarodnem jedrskem sporazumu iz leta 2015. Sledi obogatenega urana so inšpektorji IAEA odkrili januarja med pregledom obrata za bogatenje urana v Fordowu.

V poročilu je med drugim navedeno, da ima islamska republika skoraj 435 kilogramov 20-odstotno obogatenega urana, kar je 48 kilogramov več kot v prejšnjem četrtletnem poročilu iz novembra lani. Zaloge 60-odstotno obogatenega urana so se povečale za 25 kilogramov in trenutno znašajo nekaj manj kot 88 kilogramov. Teheran je vedno poudarjal, da ga zanima le miroljubna jedrska tehnologija.

Iranske oblasti so predstavnikom IAEA povedale, da je izjemno visoka stopnja obogatitve urana "nenamerno nihanje". V poročilu IAEA piše, da potekajo pogovori s Teheranom za razjasnitev tega vprašanja.

Iran se je v jedrskem sporazumu iz leta 2015 zavezal, da bo omejil svoj jedrski program. V zameno je Zahod odpravil sankcije proti Teheranu. Potem ko so ZDA pod vodstvom tedanjega predsednika Donalda Trumpa leta 2018 odstopile od sporazuma, se je Teheran odzval s širitvijo bogatenja urana in omejevanjem inšpekcij IAEA. Pogajanja za oživitev jedrskega sporazuma so že več mesecev zamrznjena.