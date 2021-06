V Iranu po delnih izidih zmagal ultrakonservativni Raisi

Končne izide naj bi objavili ta konec tedna. Ebrahim Raisi bo na položaju nasledil zmernega predsednika Hasana Rohanija , ki po dveh mandatih ni smel več kandidirati na volitvah. Prisega novega predsednika je predvidena avgusta. Že pred objavo delnih izidov so ostali trije kandidati, ki so se na volitvah potegovali za položaj, Raisiju čestitali za zmago.

Raisi je sicer veljal za favorita, potem ko je vplivni svet varuhov zavrnil kandidature njegovih glavnih tekmecev, opozicija pa pozvala k bojkotu volitev. 60-letni Raisi, nekdanji prvi mož iranskega pravosodja, pripada ultrakonservativnemu taboru, ki ne zaupa Zahodu in o ZDA govori kot o "velikem satanu" in "svetovni aroganci". Uživa podporo vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja.

Volilna udeležba naj bi po ocenah poznavalcev dosegla novo najnižjo raven zaradi bojkota, pa tudi zato, ker so volivci izčrpani zaradi dolgotrajne socialne in gospodarske krize. Državna televizija je objavljala posnetke dolgih vrst pred volišči v več mestih, a je iranska tiskovna agencija Fars poročala, da je glasove v prvih 12 urah oddalo 37 odstotkov volilnih upravičencev od skupno skoraj 60 milijonov. Volišča so sicer bila odprta dve uri dlje, da bi med pandemijo covida-19 omogočili čim večjo udeležbo.