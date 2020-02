V Iranu prvi neuradni izidi kažejo na zmago konservativcev

Po prvih delnih in neuradnih izidih petkovih parlamentarnih volitev v Iranu so v prednosti konservativci. Zasedli naj bi več kot polovico doslej preštetih sedežev v madžlisu. Končni izidi volitev, ki jih je zaznamovala nizka udeležba, naj bi bili znani nocoj ali v nedeljo.

Po podatkih državne volilne komisije so do danes zjutraj v 41 volilnih enotah po Iranu prešteli 1.063.860 glasov. Prešteti morajo glasove v še 167 volilnih enotah, vključno s tistimi v večjih provincah, kot sta Teheran in Fars.

"Končne rezultate bomo poskušali objaviti nocoj, če nam to ne bo uspelo, pa v nedeljo," je za državno televizijo povedal predstavnik za odnose z javnostmi volilne komisije Esmail Mousavi.

Štetje glasov bo torej še trajalo, kljub temu pa tiskovne agencije, ki so blizu konservativnim in skrajnim konservativnim strankam, že napovedujejo veliko zmago njihovih kandidatov. Neuradni podatki tako kažejo, da je že znana zasedba 183 od 290 poslanskih sedežev. Med temi naj bi jih konservativci osvojili 135, reformisti 20 in neodvisni kandidati 28.

Volitve je zaznamovala nizka udeležba, zlasti zaradi razočaranja državljanov nad neizpolnjenimi obljubami in slabega upravljanja z državo, katere gospodarstvo se spopada s strogimi sankcijami ZDA. Poleg tega so bile za mnoge Irance, ki so v preteklosti podpirali zmernega predsednika Hasana Rohanija, že vnaprej izgubljene, zaradi česar naj bi množično abstinirali.

Volilne oblasti so v petek trikrat podaljšale glasovanje, tako da so bila volišča namesto do 18. ure po lokalnem času odprta do polnoči. Volilna udeležba je bila po prvih neuradnih podatkih izjemno nizka - po vsej državi naj bi bila do 18. ure okoli 40-odstotna, v prestolnici Teheran pa zgolj 30-odstotna.

Svet varuhov, ki potrjuje kandidate za volitve, je sicer pred volitvami izključil približno polovico od 16.033 posameznikov, ki so se želeli potegovati za sedež v enodomnem madžlisu.