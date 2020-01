Oblast pod pritiskom: protesti zaradi sestreljenega letala ne pojenjajo

Iranska vlada je danes zanikala, da bi prikrivala odgovornost za sestrelitev letala. "V teh žalostnih dneh so bile številne kritike uperjene proti uradnikom in oblastem (...), nekateri uradniki so bili celo obtoženi, da so lagali in prikrivali, vendar, iskreno rečeno, to ne drži,"je zatrdil tiskovni predstavnik Ali Rabjej.

V iranski prestolnici Teheran se je tudi v nedeljo zbrala množica protestnikov zaradi sestrelitve ukrajinskega letala. Po poročanju iranske tiskovne agencije Ilna se je na osrednjem trgu Asadi zbralo okoli 3000 ljudi, ki so protestirali, ker je iranski režim skušal prikriti informacije o sestrelitvi letala. Protestniki naj bi zahtevali odstop vseh odgovornih vojaških in tudi policijskih poveljnikov.

Esper bi se lahko s tem znašel v nemilosti predsednika. Na vprašanje, ali je bila kakšna resna in otipljiva grožnja, je Esper na televiziji CBS odvrnil: "Jaz nisem v zvezi s štirimi ambasadami zaznal nobene."

Demonstracije v Teheranu so se začele že v soboto, na dan, ko je iranski predsednik Hasan Rohanipo nekaj dneh zanikanja le priznal, da je ukrajinsko letalo s 176 ljudmi na krovu pomotoma sestrelila iranska protiletalska obramba.

Šlo naj bi za človeško napako, potem ko se je letalo približalo občutljivemu vojaškemu območju. Vse pa se je dogajalo le nekaj ur po tistem, ko je Iran v sredo sprožil raketni napad na vojaški oporišči v Iraku, v katerih so nameščeni tudi ameriški vojaki.

Trump iranske oblasti posvaril pred pokolom protestnikov

To je bilo iransko maščevanje za Solejmanijevo likvidacijo v Iraku. Po njegovem uboju se je na ulice iranskih mest zgrnila množica ljudi, ki so objokovali njegovo smrt in zahtevali maščevanje. V soboto pa so protestniki na protirežimskih demonstracijah med drugim trgali tudi njegove fotografije.

Sobotne demonstracije je spremljal tudi ameriški predsednik Trump, ki je v tvitu iranske oblasti posvaril pred novim pokolom protestnikov. Pri tem naj bi imel v mislih novembrsko nasilno zatrtje protestov, v katerem je bilo po podatkih Amnesty International ubitih več kot 300 ljudi.

Tiskovni predstavnik iranske vlade je danes Trumpov zapis na Twitterju označil za krokodilje solze, tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Abas Musavi pa je tvit, ki ga je Trump objavil v angleščini in v perzijščini, označil za žaljivega.

V drugih delih Teherana so se sicer nadaljevali tudi pohodi v spomin ubitemu generalu Solejmaniju in protesti proti ZDA in Združenemu kraljestvu. Največji je bil pred britansko ambasado.