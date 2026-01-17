Hamenej odgovornost za žrtve med protesti pripisal Trumpu

"Ameriškega predsednika obtožujemo za žrtve, škodo in obtožbe, ki jih je izrekel proti iranskemu narodu," je ajatola Ali Hamenej dejal množici več tisoč podpornikov med nagovorom ob verskem prazniku. Dodal je, da gre za zaroto ZDA, ki si želijo vojaško, politično in gospodarsko podrediti Iran.

"Ne nameravamo voditi države v vojno, vendar ne bomo prizanesli domačim kriminalcem," je še povedal in dodal, da tudi "mednarodnim kriminalcem" ne bo prizanešeno.

"Z božjo milostjo mora iranski narod zlomiti hrbtenico upornikov, tako kot je zlomil hrbtenico upora," je še pozval Hamenej.

Trump je spričo represije Teheranu, ki za spodbujanje protestov krivi Izrael in ZDA, zagrozil tudi z vojaškim posredovanjem.