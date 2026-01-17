Hamenej odgovornost za žrtve med protesti pripisal Trumpu

"Ameriškega predsednika obtožujemo za žrtve, škodo in obtožbe, ki jih je izrekel proti iranskemu narodu," je ajatola Ali Hamenej dejal množici več tisoč podpornikov med nagovorom ob verskem prazniku. Dodal je, da gre za zaroto ZDA, ki si želijo vojaško, politično in gospodarsko podrediti Iran.
"Ne nameravamo voditi države v vojno, vendar ne bomo prizanesli domačim kriminalcem," je še povedal in dodal, da tudi "mednarodnim kriminalcem" ne bo prizanešeno.
"Z božjo milostjo mora iranski narod zlomiti hrbtenico upornikov, tako kot je zlomil hrbtenico upora," je še pozval Hamenej.
Trump je spričo represije Teheranu, ki za spodbujanje protestov krivi Izrael in ZDA, zagrozil tudi z vojaškim posredovanjem.
V Iranu spet mogoče pošiljanje sporočil SMS
Pošiljanje sporočil SMS je od danes znova mogoče le znotraj države, sporočila iz tujine so še vedno blokirana, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Posledično lahko okoli 90 milijonov prebivalcev znova uporablja tudi spletno bančništvo, ki zahteva avtentikacijo prek sporočil SMS.
Organizacija Netblocks, ki spremlja izpade internetnih povezav, je sporočila, da dostop do interneta ostaja skoraj povsem prekinjen, količina prometa pa je le približno pri dveh odstotkih običajne ravni.
Ob tem po poročanju dpa narašča zaskrbljenost, da bi lahko bil dostop do svetovnega interneta v Iranu blokiran še dalj časa. Britanski portal Iranwire je v petek poročal, da bi lahko izpad trajal vse do perzijskega novega leta konec marca, pri čemer se je skliceval na izjave tiskovne predstavnice vlade Fatemeh Mohadžerani.
Po navedbah virov v Teheranu dokončne odločitve glede dostopa do interneta oblasti še niso sprejele, vendar se neuradno omenja možnost, da bi blokada trajala še najmanj dva tedna.
Razmere v Iranu so se zaostrile, potem ko so protesti, ki so konec decembra izbruhnili zaradi gospodarske krize, prerasli v splošne demonstracije proti versko-avtokratskim oblastem. Po navedbah nevladne organizacije Iran Human Rights (IHR) so iranske varnostne sile med zatiranjem demonstracij ubile najmanj 3428 protestnikov, prek 10.000 ljudi so aretirali.
