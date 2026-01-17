Naslovnica
Tujina

Hamenej odgovornost za žrtve med protesti pripisal Trumpu

Teheran, 17. 01. 2026 13.22 pred 22 minutami 2 min branja 9

Avtor:
K.H. STA
Ajatola Ali Hamenej

Iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu očita, da je odgovoren za žrtve med valom protestov, ki so zajeli Iran in so jih oblasti krvavo zatrle. Dejal je še, da je treba "zlomiti hrbtenico upornikov". V Iranu je sicer od danes spet mogoče pošiljanje SMS sporočil, potem ko so iranske oblasti zaradi množičnih protivladnih protestov za več dni to onemogočile. Prebivalstvo medtem še vedno ne more dostopati do interneta. Telekomunikacije so v Iranu v veliki meri ohromljene od 8. januarja, zagotovljen je zgolj dostop do nadzorovanih državnih spletnih strani.

"Ameriškega predsednika obtožujemo za žrtve, škodo in obtožbe, ki jih je izrekel proti iranskemu narodu," je ajatola Ali Hamenej dejal množici več tisoč podpornikov med nagovorom ob verskem prazniku. Dodal je, da gre za zaroto ZDA, ki si želijo vojaško, politično in gospodarsko podrediti Iran.

"Ne nameravamo voditi države v vojno, vendar ne bomo prizanesli domačim kriminalcem," je še povedal in dodal, da tudi "mednarodnim kriminalcem" ne bo prizanešeno.

"Z božjo milostjo mora iranski narod zlomiti hrbtenico upornikov, tako kot je zlomil hrbtenico upora," je še pozval Hamenej.

Trump je spričo represije Teheranu, ki za spodbujanje protestov krivi Izrael in ZDA, zagrozil tudi z vojaškim posredovanjem.

Preberi še Protest za 'svobodni Iran' tudi v Ljubljani

V Iranu spet mogoče pošiljanje sporočil SMS

Pošiljanje sporočil SMS je od danes znova mogoče le znotraj države, sporočila iz tujine so še vedno blokirana, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Posledično lahko okoli 90 milijonov prebivalcev znova uporablja tudi spletno bančništvo, ki zahteva avtentikacijo prek sporočil SMS.

Organizacija Netblocks, ki spremlja izpade internetnih povezav, je sporočila, da dostop do interneta ostaja skoraj povsem prekinjen, količina prometa pa je le približno pri dveh odstotkih običajne ravni.

Moški na telefonih v Iranu
Moški na telefonih v Iranu
FOTO: Profimedia

Ob tem po poročanju dpa narašča zaskrbljenost, da bi lahko bil dostop do svetovnega interneta v Iranu blokiran še dalj časa. Britanski portal Iranwire je v petek poročal, da bi lahko izpad trajal vse do perzijskega novega leta konec marca, pri čemer se je skliceval na izjave tiskovne predstavnice vlade Fatemeh Mohadžerani.

Preberi še 'Načrtov za obešanje ni': Iran zanika načrt za usmrtitev 26-letnika

Po navedbah virov v Teheranu dokončne odločitve glede dostopa do interneta oblasti še niso sprejele, vendar se neuradno omenja možnost, da bi blokada trajala še najmanj dva tedna.

Razmere v Iranu so se zaostrile, potem ko so protesti, ki so konec decembra izbruhnili zaradi gospodarske krize, prerasli v splošne demonstracije proti versko-avtokratskim oblastem. Po navedbah nevladne organizacije Iran Human Rights (IHR) so iranske varnostne sile med zatiranjem demonstracij ubile najmanj 3428 protestnikov, prek 10.000 ljudi so aretirali.

blokada internet iran

Kod.
17. 01. 2026 14.46
13:02, 17. januar........... State Department v Teheranu: "Ne zajebavajte se s Trumpom; vse možnosti so na mizi.".......... »Prejeli smo poročila, da Islamska republika pripravlja možnosti za napad na ameriške baze. Kot je predsednik Trump večkrat poudaril, ostajajo vse možnosti na mizi, in če bi režim Islamske republike napadel ameriška sredstva, bi se Islamska republika 'soočila z zelo, zelo močno silo'. To smo že rekli in to bomo rekli še enkrat: Ne zajebavajte se s predsednikom Trumpom,« piše v perzijskem jeziku, ki ga je napisal ameriški State Department.
Odgovori
0 0
kunccix
17. 01. 2026 14.45
Trump obljubil pomoč in se kot že premnogokrat zlagal! Senilen in pokvarjen in res je, da je kriv za vse žrtve!
Odgovori
+1
1 0
2mt8
17. 01. 2026 14.40
Šiitski kleriki in komunisti v Rusiji, Sloveniji, Belorusiji, Srbiji, Kubi in Severni Koreji se dobro razumejo.
Odgovori
-2
0 2
karenziaei66
17. 01. 2026 14.39
diktatorjem se vedno zmeša.
Odgovori
0 0
Noleani
17. 01. 2026 14.35
Čakaj, on je ukzal nacionalni gardi naj strelja na neoborožene ljudi, kriv pa naj bi bil Trump. Kakšna izkrivljena logika pa je to? To je tako kot bi sosed ukazal svojemu mulcu naj razbije sosedi avto, kriv pa bi bil sosed. Lepo prosim Trump je marsičesa kriv. Nikakor pa ni kriv za mrtve v Iranu za te je kriv izključno islamistični režim z Al Hamenejem na čelu.
Odgovori
+1
1 0
Presrani
17. 01. 2026 14.18
Sedaj deluje sem poslal
Odgovori
-2
0 2
Vera in Bog
17. 01. 2026 14.04
Haha svoboda kot leta 45 🤣🤣🤣
Odgovori
+0
1 1
Presrani
17. 01. 2026 13.46
Tukaj pričakujem ,da bo stranka levica napisala ostri pismo vodstvu Irana.
Odgovori
+1
3 2
JApajaDAja
17. 01. 2026 13.33
nekaterim se je pošiljanje sms obrnilo kot bumerang :_)
Odgovori
+2
2 0
