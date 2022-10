Forenziki smrt Mahse Amini pripisali bolezni

Oblasti zanikajo tudi povezavo njene smrti s protesti, v katerih je sicer umrlo že skoraj sto ljudi. Ti so v državi izbruhnili sredi septembra, po smrti Mahse Amini, ki jo je 13. septembra aretirala moralna policija zaradi domnevno neprimernega nošenja naglavne rute hidžab. Aktivisti trdijo, da je umrla zaradi udarca v glavo, medtem ko policija zavrača krivdo za njeno smrt.

V uradnem poročilu iranske forenzične organizacije, objavljenem danes, piše, da je 22-letnica umrlazaradi odpovedi več organov, ki jo je povzročila možganska hipoksija, in ne zaradi udarcev. Njena smrt je bila povezana z "operacijo možganskega tumorja pri osmih letih", so zapisali iranski uradni forenziki in dodali, da poročilo vključuje računalniško tomografijo možganov in pljuč, obdukcijo in patološke preiskave.