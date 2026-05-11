Tujina

V Iranu usmrtili 29-letnega vesoljskega inženirja

Teheran, 11. 05. 2026 11.21 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.V.
Erfan Shakourzadeh

V Iranu je bil usmrčen 29-letni letalski in vesoljski inženir Erfan Shakourzadeh. Obtožili so ga domnevnega vohunjenja, ki ga je sicer priznal, a naj bi bilo priznanje pridobljeno z mučenjem. Organizacije za človekove pravice so pred njegovo smrtjo opozarjale na skorajšnjo usmrtitev, prav tako so objavile njegovo pismo iz zapora, v katerem je zapisal, da je bilo priznanje prisilno.

Erfan Shakourzadeh, rojen leta 1996, je študiral elektrotehniko na Univerzi v Tabrizu, nato pa diplomiral kot najboljši v svoji generaciji na magistrskem programu letalskega in vesoljskega inženirstva ter satelitske tehnologije na Univerzi za znanost in tehnologijo v Iranu.

Veljal je za enega vodilnih mladih talentov na področju vesoljske tehnologije, delal pa je v znanstveni organizaciji, specializirani za satelite. Do februarja 2025, ko ga je pridržala obveščevalna služba Revolucionarne garde (IRGC), piše Euronews.

Služba IRGC ga je označila za "skupnega vohuna CIE in Mosada" ter navedla, da je bil rekrutiran "zaradi svojega strokovnega znanja". Iranska pravosodna služba je sporočila, da naj bi Shakourzadeh poskušal stopiti v stik s CIO in Mosadom, ki jim je poskušal posredovati tajne informacije.

Podrobnosti o dokazih proti Shakourzadehu ali o sodnih postopkih pred njegovo usmrtitvijo niso bile javno objavljene. V zapisu, ki je bil pretihotapljen iz zapora, je Shakourzadeh obtožbe zanikal in dejal, da je priznanje dal pod prisilo.

"Sem Erfan Shakourzadeh, star 29 let, eden redkih tako imenovanih elit, ki so zavrnile emigracijo," je zapisal. "Nekaj mesecev pred 12-dnevnim konfliktom me je obveščevalna služba IRGC pridržala na izmišljenih obtožbah vohunjenja in sodelovanja s sovražnimi državami (v vojni z Iranom), nato pa so me prisilili k priznanju po osem in pol mesecih mučenja in osamitve."

Po aretaciji je bil inženir zaprt v zloglasnem zaporu Evin v Teheranu, pred usmrtitvijo pa so ga premestili v zapor Qezel Hesar v osrednjem iranskem mestu Karaj.

Teheran je že dolgo tarča obtožb o preganjanju in hitrih usmrtitvah disidentov in domnevnih nasprotnikov režima, pogosto brez resnih dokazov o krivdi ali na podlagi priznanj, ki naj bi bila pridobljena pod prisilo.

