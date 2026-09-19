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V Iranu usmrtili domnevnega vohuna za Izrael

Teheran, 19. 09. 2026 12.38 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Iran

V Iranu so zaradi domnevnega vohunjenja za Izrael usmrtili moškega, je poročala tiskovna agencija Mizan, ki je blizu iranskemu sodstvu. Usmrčenega naj bi obtožili, da je posredoval obveščevalne podatke o vojaških objektih in osebju.

Organizacije za človekove pravice že leta opozarjajo na usmrtitve v Iranu in oblasti obtožujejo, da smrtno kazen uporabljajo za ustrahovanje. Pri tem naj bi pogosto uporabljali nejasne, splošne obtožbe, kot so vohunjenje, grožnja državni varnosti ali bogokletstvo.

Po podatkih washingtonskega centra Abdorrahman Boroumand za človekove pravice v Iranu, naj bi iranske oblasti letos usmrtile že več kot 1000 ljudi. Številke sicer ni bilo mogoče neodvisno preveriti.

Organizacija Amnesty International navaja, da naj bi lani v Iranu usmrtili najmanj 2159 ljudi, največ od leta 1981.

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