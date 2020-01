V Iranu usmrtili 'Krokodila Perzijskega zaliva'

V Iranu so usmrtili enega izmed narkošefov, ki je bil znan pod imenom "Krokodil Perzijskega zaliva". Oblasti so sporočile, da so s tem razbile večjo kriminalno združbo, ki je odgovorna za množično distribucijo prepovedanih drog. 36-letnika so povezali s prevozom 100 ton narkotikov.

Po poročanju iranskih medijev je vodja operacij veljal za ’največjo ribo’ v iranskem prekupčevalskem omrežju. "Deloval je pod več imeni in vzdevki, vodil pa je največjo in najbolj nevarno mrežo v regiji," je povedal glavni tožilec Ali Salehi za tiskovno agencijo INSA. Dodal je še, da je operacija razbijanja mreže preprodajalcev narkotikov potekala več let, identitete Krokodila Perzijskega zaliva pa ni želel razkriti. 36-letnika so povezali s prevozom več kot 100 ton prepovedanih drog. FOTO: iStock Ostali člani združbe so bili obsojeni na pet let zapora in denarne kazni. Iranski mediji pišejo, da je skupina denar, ki ga je prejemala od preprodaje drog, vlagala v nakupe nepremičnin, ki jih je sedaj zasegla država. Po podatkih Amnesty International so v Iranu v letu 2018 usmrtili 253 oseb, kar je 50-odstotkov manj kot leto pred tem, ko izvršili 507 smrtnih obsodb.