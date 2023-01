V Iranu ustrelili pripadnika revolucionarne garde

Pred svojo hišo v Teheranu so v torek zvečer ustrelili pripadnika iranske revolucionarne garde, poročajo iranski državni mediji. Policija domneva, da so gardista, v katerega so neznani napadalci izstrelili štiri naboje, ubili med vlomom. V incidentu naj bi bila poškodovana še ena oseba, preiskava pa je v teku.

Gardist Kasim Fetulahij, domnevno poveljnik milice Basidž, ki je blizu iranske revolucionarne garde (IRGC), je po streljanju umrl v bolnišnici, v incidentu pa je bila poškodovana še ena oseba, katere identitete oblasti niso razkrile. Teheranska policija je sprožila preiskavo dogodka, motiv pa zaenkrat ni znan. Policisti naj bi v okolici kraja dogodka opazili znake tatvine. Dogodek, ki ga je iranska tiskovna agencija Tasnim opisala kot teroristični napad, se je zgodil v torek, ko so po vsej državi potekale žalne slovesnosti ob obletnici smrti vplivnega poveljnika IRGC Kasema Solejmanija. Tega so pred tremi leti v iraški prestolnici Bagdad z brezpilotnim letalnikom likvidirale ameriške sile. Čeprav podporniki sistema v Iranu spoštujejo IRGC kot elitno enoto, pa so njeni pripadniki v zadnjem času deležni tudi splošnega sovraštva zaradi svoje vloge pri zatiranju protestov, ki so v državi izbruhnili po tem, ko je sredi septembra v policijskem pridržanju umrla 22-letna Kurdinja Mahsa Amini. Dekle je pred tem aretirala moralna policija zaradi domnevno neustrezne nošnje hidžaba. PREBERI ŠE ZN: Nepotrebna in nesorazmerna uporaba sile v Iranu se mora končati Po podatkih organizacije Iran Human Rights (IHR) s sedežem na Norveškem je do zdaj v protestih umrlo najmanj 476 protestnikov, od tega 64 otrok in 34 žensk. Poleg tega so iranske oblasti po ocenah ZN aretirale okoli 14.000 ljudi.