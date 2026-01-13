Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V Iranu več trupel kot odgovorov

Teheran, 13. 01. 2026 07.55 pred 39 minutami 3 min branja 28

Avtor:
Ne.M.
Protesti v Iranu

Iz Irana prihajajo pretresljivi prizori, ki pričajo o množičnih smrtnih žrtvah in obupanih svojcih, zbranih ob truplih v improvizirani mrtvašnici južno od Teherana. Zaradi blokade interneta ostaja celotno število žrtev nejasno, medtem pa ameriški predsednik Donald Trump razmišlja o vojaških in diplomatskih ukrepih.

Protesti v Iranu
Protesti v Iranu
FOTO: Ali Ziaei

Po podatkih agencije Human Rights Activists News Agency (HRANA) je bilo od začetka protestov konec decembra ubitih več kot 500 protestnikov, vključno z devetimi mladoletniki, več kot 10.000 pa jih je bilo aretiranih. Ker je vlada blokirala internet in so informacije iz Irana v zaostanku, ostaja celotno število žrtev nejasno.

V krikih bolečine stali ob truplih, zavitih v črne vreče

Kot poroča CNN, so Iranci v krikih bolečine in solzah zmede stali ob truplih, zavitih v črne vreče, v improvizirani mrtvašnici forenzičnega centra južno od Teherana. Te pretresljive prizore razkrivajo videoposnetki CNN, ki so kljub iranskemu internetnemu mrku konec tedna zaokrožili po svetu. Ljudje so med desetinami trupel poskušali prepoznati svoje bližnje. Na enem od posnetkov so trupla raztresena po območju, ki je videti kot dvorišče objekta, druga pa ležijo na neutrjenem terenu. Nekatera so le nekaj metrov oddaljena od parkiranih avtomobilov, medtem ko družine v obupu iščejo posmrtne ostanke.

Ena od tamkajšnjih aktivističnih skupin Mamlekate je za CNN sporočila, da je na forenzičnem centru število trupel tako veliko, da jih morajo razporejati tudi po dvorišču. Drug videoposnetek prikazuje notranjost skladišča oziroma prostor, preurejen v improvizirano mrtvašnico, ki je poln trupel v črnih vrečah, ta pa so v vrstah zložena po tleh in na kovinskih mizah.

Iranski državni mediji so potrdili pretresljive prizore v zdravstveni ustanovi, vendar vztrajajo, da so trupla, vidna na posnetkih, večinoma "navadni ljudje" oziroma mimoidoči, ki so se po njihovih navedbah znašli sredi protestov. Državni mediji pa za njihovo smrt krivijo "izgrednike".

Očividec Omid, ki je svoje ime zaradi varnosti spremenil, je zadnjih nekaj dni protestiral na ulicah manjšega mesta na jugu Irana. "Na lastne oči sem videl, kako so streljali v vrste protestnikov, ki so padali na tla tam, kjer so stali," je opisal za BBC. Poudaril je, da so varnostne sile streljale neposredno na protestnike s puškami kalašnikov in da se proti temu brutalnemu režimu borijo s praznimi rokami.

Kako se bo odzval Trump?

Ameriški predsednik Donald Trump je pred več kot tednom dni dejal, da so Združene države pripravljene priskočiti "na pomoč" iranskim protestnikom, če bo njihova vlada proti njim uporabila nasilje. Svet zdaj čaka, kako se bo ameriški predsednik odzval.

Preberi še Iranski zunanji minister: Ne želimo si vojne, a smo nanjo pripravljeni

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je dejala, da predsednik Trump še vedno razmišlja o uporabi zračnih napadov za reševanje razmer v Iranu: "Zračni napadi bi bili ena od mnogih, mnogih možnosti, ki so na mizi."

V ponedeljek je Trump na Truth Social napovedal, da bo uvedel 25-odstotne carine na uvoz iz vseh držav, ki poslujejo z Iranom.

Preberi še Trump s 25-odstotnimi carinami na uvoz iz držav, ki poslujejo z Iranom

Ni jasno, za katere države bodo veljale carine. Iran med drugim posluje s Kitajsko, Združenimi arabskimi emirati in drugimi državami, kot so Irak, Turčija in Indija, poroča televizija CBS. Med Iranom in ZDA poteka zelo malo trgovine, kar je posledica dolgoletnih strožjih sankcij, ki so bile uvedene proti Iranu zaradi jedrskega programa.

Trump preučuje vojaške in diplomatske možnosti

Visoki predstavniki Trumpove administracije preučujejo tako diplomatske kot vojaške možnosti v zvezi z Iranom, poroča AlJazeera. "Podpredsednik Vance in državni sekretar Rubio predsedniku skupaj predstavljata nabor možnosti, ki segajo od diplomatskega pristopa do vojaških ukrepov," je povedal William Martin, direktor komuniciranja za podpredsednika JD Vancea. Gre za odziv na poročanje časnika Wall Street Journal, ki je namigovalo, da pomočniki pod vodstvom Vancea Trumpa pozivajo, naj pred morebitno odobritvijo napadov na Iran najprej poseže po diplomaciji. Trump Teheran sicer še naprej opozarja, da imajo ZDA v času trajajočih protestov na voljo zelo ostre možnosti.

Letala in rakete ostajajo osrednji del vsakega morebitnega vojaškega napada na Iran, vendar pa naj bi predsedniku v Pentagonu predstavili tudi možnosti kibernetskih in psiholoških operacij, namenjenih motenju iranskih poveljniških struktur, komunikacij in državnih medijev, so uradniki pojasnili za CBS.

Poglavja:
Na vrh Trupla Trump Možnosti
iran protesti smrti trump

Milijarder za agenta ICE, ki je ustrelil žensko, doniral 10.000 dolarjev

Minnesota in Illinois s tožbo nad Trumpovo vlado

KOMENTARJI28

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
McGregor---
13. 01. 2026 09.59
Za vse tiste, ki ste za 📉 režima. Če pade režim v 🇮🇷, kam bodo šli vsi verski skrajneži⁉️ Ja v 🇪🇺 😉. Kar navijajte naprej, če ne vidite 5 m pred sabo 😉
Odgovori
+1
1 0
zelen
13. 01. 2026 09.57
amer spet hoče širit demokracijo seveda v državi bogati z nafto
Odgovori
+0
1 1
torks11
13. 01. 2026 09.55
Bojo že rešili sami EU in ZDA naj prvo pometejo pred svojim pragom.
Odgovori
-2
0 2
PoldeVeliki
13. 01. 2026 09.52
Ni druge kot, da Trump uresniči svojo napoved in zbomba Iranski režim.
Odgovori
+1
3 2
Roadkill
13. 01. 2026 09.51
Zanimivo spomladi ko jih je raketiral Izrael so bili pa precej složni in združeni
Odgovori
+2
3 1
Samo navijač
13. 01. 2026 09.51
V Bergamu so tudi trupla ležala vsepovsod..... Na koncu se je pa izkazalo za kakšen nateg je šlo.
Odgovori
+2
3 1
Kali?opko Kali?opkovi?
13. 01. 2026 09.49
200 plačanih protesnikov žažgal 2 smetnjaka in 3 baklje prižgali, naštimali medije in napisali na portale, da Iran rabi demokracijo. HAHAHAHAHAHA
Odgovori
+1
5 4
Ana desetnica
13. 01. 2026 09.50
Resnica boli, a ne?
Odgovori
-3
0 3
Andrej77
13. 01. 2026 09.49
In to "smo" ljudje 21 stoletja ?
Odgovori
+2
3 1
PARTIZAN PEPE
13. 01. 2026 09.48
Daj Vlado to bando u red spravi
Odgovori
+0
2 2
M_teoretik
13. 01. 2026 09.47
Lepo, da v ZDA ni nobenih protestov, da rešujejo Iranske!?
Odgovori
-2
2 4
Pajo_36
13. 01. 2026 09.45
Spet desnuharji kaj pa. Trump, Netanjahu, Von der Lajnova, iranski režim. pa nafta vmes, pa smo tam ! Jooj kaj nisem šel obiskat Iran lansko leto, zdej bo sto posto Starbucks Iran, ne pa avtentičen, kakor je. Zadnja država Netanjahujevega plana iz 2003 pada, tako kot so: Libija, Libanon, Sirija, Irak, Somalija, Eritreja in še Iran. Mir ni v interesu Amerike in Izraela, tako da slučajno ne boste jamral o kakih beguncih pa to Janšurlije !
Odgovori
-5
2 7
Analist
13. 01. 2026 09.49
Joooj, res škoda, da Iran ni ostal tak kot si ga ti želiš. Zelo verjetno si eden tistih, ki si po drugi strani želi multi kulti Evrope. Upam, da se motim, ker ponavadi gre zapisano z roko v roki, čeprav ni nobene logike.
Odgovori
+3
3 0
Wolfman
13. 01. 2026 09.38
Nikar mi ne prodajat izrelskih novic na slovenskih tleh!
Odgovori
+4
9 5
Roadkill
13. 01. 2026 09.44
Tudi to se sprašujem ali so ti izgredi delo Izraela ker so videli da z raketami ne bo šlo proti Iranu
Odgovori
+1
5 4
St. Gallen
13. 01. 2026 09.46
Izrael so mozgani, ki so ti omogocili Pemtium procesorje in se kaj
Odgovori
-1
2 3
Ana desetnica
13. 01. 2026 09.48
Ti pa ne prodajaj Al Jazeera novic na slovenskih tleh! A bo šlo?
Odgovori
+0
1 1
Senzor
13. 01. 2026 09.38
Kje so zdaj ZN, ki vedno pametujejo kaj so človekove pravice. Iranski režim lahko ustavijo, samo s posredovanjem svetovnih oboroženih sil.
Odgovori
+0
6 6
MojsterSplinter
13. 01. 2026 09.46
Svetovne oborožene sile = .... kdo točno?
Odgovori
+3
4 1
Zmaga Ukrajini
13. 01. 2026 09.49
A bi šel ti rad s puško tja? Kdo ti brani?
Odgovori
+0
1 1
pomaranča
13. 01. 2026 09.37
Pustite jih pri miru, da se zmenijo. Nobeno vmešavanje še ni prineslo nič dobrega.
Odgovori
+6
8 2
Roadkill
13. 01. 2026 09.39
Se strinjam naj Iranski narod to sam uredi. Perzijci niso od včeraj
Odgovori
+9
9 0
Ana desetnica
13. 01. 2026 09.49
Kako naj se zmenijo? Eni so oboroženi, eni niso. Še nikoli ni nihče zamenjal teh na oblasti, ki so bili pripravljeni streljati na vse kar se premika, brez orožja. S takimi se nimaš kaj pogovarjati, ker se nočejo pogovarjati.
Odgovori
+1
1 0
Roadkill
13. 01. 2026 09.53
Ana desetnica ali ti je ime Nicolae Ceaușescu kaj znano?
Odgovori
0 0
Roadkill
13. 01. 2026 09.35
Samooklicani vodja Sveta
Odgovori
+0
1 1
KarelP
13. 01. 2026 09.33
Kaj pa Fajonka ?
Odgovori
-1
4 5
veneti
13. 01. 2026 09.36
ja bodo počasi šli podporo teroristov kot v Palestini. Kot da bi bila Slovenija neka islamska država.
Odgovori
+0
3 3
bibaleze
Portal
Škandal še vedno odmeva
7 zimskih napak pri oblačenju otrok in kako jih preprečiti
7 zimskih napak pri oblačenju otrok in kako jih preprečiti
Življenje brez očeta: iskrena izpoved zvezdnice
Življenje brez očeta: iskrena izpoved zvezdnice
Najstniki in spanec ob vikendih: strokovno pojasnilo, zakaj je koristen
Najstniki in spanec ob vikendih: strokovno pojasnilo, zakaj je koristen
zadovoljna
Portal
Za obleko so porabili več kot 400 ur ročnega dela
Dnevni horoskop: Ovni bodo zanesljivi, leve čaka strast
Dnevni horoskop: Ovni bodo zanesljivi, leve čaka strast
Skriti kotički Hrvaške, ki jih poznajo le domačini
Skriti kotički Hrvaške, ki jih poznajo le domačini
Torba, ki bo hit leta 2026
Torba, ki bo hit leta 2026
vizita
Portal
Bolezen, ki najprej spremeni osebnost, ne spomina
Zvezdnica serije Seks v mestu brez zadržkov o menopavzi
Zvezdnica serije Seks v mestu brez zadržkov o menopavzi
Vaša kri lahko pove več o staranju, kot si mislite
Vaša kri lahko pove več o staranju, kot si mislite
Že nežna vadba za moč danes lahko reši tvojo gibljivost v prihodnosti
Že nežna vadba za moč danes lahko reši tvojo gibljivost v prihodnosti
cekin
Portal
Kaj je INR račun?
Preživite januar brez stresa: spremenite navade in prihranite
Preživite januar brez stresa: spremenite navade in prihranite
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
moskisvet
Portal
S svojimi teorijami o nezemljanih je razdelil svet
Gmail bo odslej več kot samo elektronski nabiralnik
Gmail bo odslej več kot samo elektronski nabiralnik
5 živil, ki razstrupljajo telo
5 živil, ki razstrupljajo telo
Nevarna igra z razliko v letih: Igralka razkriva temno plat ljubezni
Nevarna igra z razliko v letih: Igralka razkriva temno plat ljubezni
dominvrt
Portal
Trik, s katerim enostavno očistite vodni kamen na glavi tuša
10 rož za srečo, ki lahko popestrijo vaš dom v letu 2026
10 rož za srečo, ki lahko popestrijo vaš dom v letu 2026
Božičnega drevesa po praznikih ne odlagajte med odpadke
Božičnega drevesa po praznikih ne odlagajte med odpadke
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
okusno
Portal
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
Nizkokalorično živilo, ki popestri zimski jedilnik
Nizkokalorično živilo, ki popestri zimski jedilnik
Hitra jed za ljubitelje testenin in juh
Hitra jed za ljubitelje testenin in juh
Hitra jed kot iz kitajske restavracije
Hitra jed kot iz kitajske restavracije
voyo
Portal
Fargo
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450