V Iranu več trupel kot odgovorov

Po podatkih agencije Human Rights Activists News Agency (HRANA) je bilo od začetka protestov konec decembra ubitih več kot 500 protestnikov, vključno z devetimi mladoletniki, več kot 10.000 pa jih je bilo aretiranih. Ker je vlada blokirala internet in so informacije iz Irana v zaostanku, ostaja celotno število žrtev nejasno.

Kot poroča CNN, so Iranci v krikih bolečine in solzah zmede stali ob truplih, zavitih v črne vreče, v improvizirani mrtvašnici forenzičnega centra južno od Teherana. Te pretresljive prizore razkrivajo videoposnetki CNN, ki so kljub iranskemu internetnemu mrku konec tedna zaokrožili po svetu. Ljudje so med desetinami trupel poskušali prepoznati svoje bližnje. Na enem od posnetkov so trupla raztresena po območju, ki je videti kot dvorišče objekta, druga pa ležijo na neutrjenem terenu. Nekatera so le nekaj metrov oddaljena od parkiranih avtomobilov, medtem ko družine v obupu iščejo posmrtne ostanke.

Ena od tamkajšnjih aktivističnih skupin Mamlekate je za CNN sporočila, da je na forenzičnem centru število trupel tako veliko, da jih morajo razporejati tudi po dvorišču. Drug videoposnetek prikazuje notranjost skladišča oziroma prostor, preurejen v improvizirano mrtvašnico, ki je poln trupel v črnih vrečah, ta pa so v vrstah zložena po tleh in na kovinskih mizah.

Iranski državni mediji so potrdili pretresljive prizore v zdravstveni ustanovi, vendar vztrajajo, da so trupla, vidna na posnetkih, večinoma "navadni ljudje" oziroma mimoidoči, ki so se po njihovih navedbah znašli sredi protestov. Državni mediji pa za njihovo smrt krivijo "izgrednike".

Očividec Omid, ki je svoje ime zaradi varnosti spremenil, je zadnjih nekaj dni protestiral na ulicah manjšega mesta na jugu Irana. "Na lastne oči sem videl, kako so streljali v vrste protestnikov, ki so padali na tla tam, kjer so stali," je opisal za BBC. Poudaril je, da so varnostne sile streljale neposredno na protestnike s puškami kalašnikov in da se proti temu brutalnemu režimu borijo s praznimi rokami.