V Iranu več trupel kot odgovorov

Po podatkih agencije Human Rights Activists News Agency (HRANA) je bilo od začetka protestov konec decembra ubitih več kot 500 protestnikov, vključno z devetimi mladoletniki, več kot 10.000 pa jih je bilo aretiranih. Ker je vlada blokirala internet in so informacije iz Irana v zaostanku, ostaja celotno število žrtev nejasno.
V krikih bolečine stali ob truplih, zavitih v črne vreče
Kot poroča CNN, so Iranci v krikih bolečine in solzah zmede stali ob truplih, zavitih v črne vreče, v improvizirani mrtvašnici forenzičnega centra južno od Teherana. Te pretresljive prizore razkrivajo videoposnetki CNN, ki so kljub iranskemu internetnemu mrku konec tedna zaokrožili po svetu. Ljudje so med desetinami trupel poskušali prepoznati svoje bližnje. Na enem od posnetkov so trupla raztresena po območju, ki je videti kot dvorišče objekta, druga pa ležijo na neutrjenem terenu. Nekatera so le nekaj metrov oddaljena od parkiranih avtomobilov, medtem ko družine v obupu iščejo posmrtne ostanke.
Ena od tamkajšnjih aktivističnih skupin Mamlekate je za CNN sporočila, da je na forenzičnem centru število trupel tako veliko, da jih morajo razporejati tudi po dvorišču. Drug videoposnetek prikazuje notranjost skladišča oziroma prostor, preurejen v improvizirano mrtvašnico, ki je poln trupel v črnih vrečah, ta pa so v vrstah zložena po tleh in na kovinskih mizah.
Iranski državni mediji so potrdili pretresljive prizore v zdravstveni ustanovi, vendar vztrajajo, da so trupla, vidna na posnetkih, večinoma "navadni ljudje" oziroma mimoidoči, ki so se po njihovih navedbah znašli sredi protestov. Državni mediji pa za njihovo smrt krivijo "izgrednike".
Očividec Omid, ki je svoje ime zaradi varnosti spremenil, je zadnjih nekaj dni protestiral na ulicah manjšega mesta na jugu Irana. "Na lastne oči sem videl, kako so streljali v vrste protestnikov, ki so padali na tla tam, kjer so stali," je opisal za BBC. Poudaril je, da so varnostne sile streljale neposredno na protestnike s puškami kalašnikov in da se proti temu brutalnemu režimu borijo s praznimi rokami.
Kako se bo odzval Trump?
Ameriški predsednik Donald Trump je pred več kot tednom dni dejal, da so Združene države pripravljene priskočiti "na pomoč" iranskim protestnikom, če bo njihova vlada proti njim uporabila nasilje. Svet zdaj čaka, kako se bo ameriški predsednik odzval.
Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je dejala, da predsednik Trump še vedno razmišlja o uporabi zračnih napadov za reševanje razmer v Iranu: "Zračni napadi bi bili ena od mnogih, mnogih možnosti, ki so na mizi."
V ponedeljek je Trump na Truth Social napovedal, da bo uvedel 25-odstotne carine na uvoz iz vseh držav, ki poslujejo z Iranom.
Ni jasno, za katere države bodo veljale carine. Iran med drugim posluje s Kitajsko, Združenimi arabskimi emirati in drugimi državami, kot so Irak, Turčija in Indija, poroča televizija CBS. Med Iranom in ZDA poteka zelo malo trgovine, kar je posledica dolgoletnih strožjih sankcij, ki so bile uvedene proti Iranu zaradi jedrskega programa.
Trump preučuje vojaške in diplomatske možnosti
Visoki predstavniki Trumpove administracije preučujejo tako diplomatske kot vojaške možnosti v zvezi z Iranom, poroča AlJazeera. "Podpredsednik Vance in državni sekretar Rubio predsedniku skupaj predstavljata nabor možnosti, ki segajo od diplomatskega pristopa do vojaških ukrepov," je povedal William Martin, direktor komuniciranja za podpredsednika JD Vancea. Gre za odziv na poročanje časnika Wall Street Journal, ki je namigovalo, da pomočniki pod vodstvom Vancea Trumpa pozivajo, naj pred morebitno odobritvijo napadov na Iran najprej poseže po diplomaciji. Trump Teheran sicer še naprej opozarja, da imajo ZDA v času trajajočih protestov na voljo zelo ostre možnosti.
Letala in rakete ostajajo osrednji del vsakega morebitnega vojaškega napada na Iran, vendar pa naj bi predsedniku v Pentagonu predstavili tudi možnosti kibernetskih in psiholoških operacij, namenjenih motenju iranskih poveljniških struktur, komunikacij in državnih medijev, so uradniki pojasnili za CBS.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.