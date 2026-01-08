V Iranu vre: inflacija skoraj 50-odstotna, protesti že v 111 mestih

Protesti, ki jih je sprožilo nezadovoljstvo z visokimi cenami, gospodarsko stagnacijo in hiperinflacijo v državi, so se 28. decembra lani začeli s stavko trgovcev v Teheranu. Od takrat so se razširili po vsej državi in po poročanju tujih tiskovnih agencij in britanskega BBC-ja potekajo že v 111 mestih v vseh 31 provincah. V več mestih, zlasti na zahodu države, so izbruhnili tudi spopadi med protestniki in policijo. Poluradna iranska tiskovna agencija Fars je poročala, da so v mestu Lordegan na jugozahodu države oboroženi posamezniki s strelnim orožjem ubili dva policista. V videoposnetkih, ki so jih objavili na družbenih omrežjih, je bilo videti napeto soočenje med protestniki in varnostnimi silami, v ozadju pa se je slišalo streljanje. Na posnetkih iz več drugih krajev je bilo videti, da varnostne sile proti množici protestnikov streljajo in uporabljajo solzivec, medtem ko so nekateri protestniki proti njim metali kamne.

Protesti v Iranu: spopad protestnikov s policijo Profimedia

Protesti v Iranu: spopad s policijo Profimedia



Predsednik varnostnim silam odredil, naj ne zatirajo protestov

Iranski predsednik Masud Pezeškian je v sredo varnostnim silam odredil, naj ne zatirajo protestov v državi, hkrati pa je opozoril, da morajo razlikovati med mirnimi protestniki in oboroženimi izgredniki. Podpredsednik Irana Mohamad Džafar Ghampanah je pojasnil, da je Pezeškian "odredil, da proti demonstrantom ne smejo sprejeti nobeni varnostnih ukrepov". "Tisti, ki nosijo strelno orožje, nože in mačete ter napadajo policijske postaje in vojaške objekte, pa so izgredniki, zato moramo razlikovati med demonstranti in izgredniki," je še dodal.

Tokratni protesti so najpomembnejše demonstracije v Iranu od protestov v letih 2022 in 2023, ki jih je sprožila smrt Mahse Amini v priporu, ki so jo aretirali zaradi domnevnega kršenja strogega iranskega kodeksa oblačenja za ženske.

Inflacija skoraj 50-odstotna

Iranska valuta rial je v zadnjem letu padla na rekordno nizko raven, po podatkih statističnega centra Irana je letna inflacija do oktobra 2025 znašala okoli 48,6 % (to pomeni, da so bili življenjski stroški za povprečno gospodinjstvo za toliko višji kot pred letom dni). Razlog je v tem, da sankcije zaradi iranskega jedrskega programa bremenijo gospodarstvo, ki ga oslabita tudi slabo upravljanje vlade in korupcija. Od začetka protestov je bilo po navedbah organizacije za človekove pravice HRANA ubitih najmanj 38 ljudi, med njimi tudi štirje pripadniki varnostnih sil, več kot 2200 protestnikov pa so aretirali. BBC Persian je potrdil smrt in identiteto 21 ljudi, iranske oblasti pa so poročale o smrti petih pripadnikov varnostnih služb.

Iranska valuta rial je v zadnjem letu padla na rekordno nizko raven. FOTO: Profimedia

