V Iranu zaradi odstranitve naglavnih rut aretirali dve vidni igralki

Gaziani je znana kot glasna kritičarka zatiranja protestov, ki se zadnje mesece vrstijo po Iranu, pridržali pa so jo zaradi spodbujanja in podpiranja izgredov in zaradi komuniciranja z opozicijskimi mediji, je v nedeljo poročala iranska tiskovna agencija IRNA.

52-letna filmska zvezdnica je že nakazala, da jo je tožilstvo pozvalo na zaslišanje, nakar je na Instagramu objavila posnetek, na katerem si odstrani v državi obvezni hidžab. "Morda bo to moja zadnja objava," je zapisala pozno v soboto. "Od tega trenutka naprej, ne glede na to, kaj se zgodi z mano, vedite, da sem kot vedno do zadnjega diha na strani iranskega ljudstva," je dodala.

Nekoliko za njo je bila v okviru iste preiskave aretirana tudi Riahi. 60-letna igralka, ki je nastopila v nizu nagrajenih filmov, je septembra dala intervju za televizijo Iran International s sedežem v Londonu, v katerem ni nosila naglavne rute. Izrazila je solidarnost s protesti in nasprotovanje obveznemu nošenju hidžaba. Konec septembra je na Instagramu objavila tudi fotografijo, na kateri je oblečena v črno, na glavi nima rute, zraven pa je pripisala: "V žalovanju za iranskimi ženskami".