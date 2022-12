V Iranu zaradi sodelovanja z Izraelom usmrtili štiri ljudi

"Danes zjutraj so bile izvršene kazni štirim glavnim članom skupine kriminalcev, povezanih z obveščevalnimi službami sionističnega režima," je poročala spletna stran iranskega pravosodja Mizan Online.

Iran je kazni izvršil štiri dni po tem, ko je iransko vrhovno sodišče potrdilo smrtno kazen četverici zaradi "njihovega obveščevalnega sodelovanja s sionističnim režimom (Izraelom) in ugrabitev", navaja Mizan Online. Kot so še dodali, so ti člani sionistične mreže pod vodstvom izraelskih obveščevalnih služb "zagrešili krajo, uničevanje osebne in javne lastnine, ugrabitev in izsiljevanje lažnih priznanj".

Še trije drugi so bili obsojeni na pet do deset let zapora zaradi kaznivih dejanj zoper varnost države, sodelovanje pri ugrabitvi in posedovanje orožja, so v Teheranu še navedli po sredini razsodbi, na katero ni bilo možnosti pritožb.

Po podatkih organizacij za človekove pravice je Iran za Kitajsko med državami, ki usmrtijo največ zapornikov na svetu. Islamska republika obtožuje Izrael, da izvaja sabotažne napade na njene jedrske objekte in atentate, tudi na znanstvenike. Izrael pa ima Iran za svojega glavnega sovražnika, saj v njegovem jedrskem in balističnem programu vidi grožnjo svojemu obstoju.