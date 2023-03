'V Iranu zastrupljajo deklice, da ne bi več hodile v šole'

V Iranu se je od novembra pa do danes s strupenim plinom zastrupilo skoraj 700 deklic, nobeno dekle ni umrlo. Več jih je imelo težave z dihanjem, slabostjo, omotico in utrujenostjo. Nekateri menijo, da gre za namerni poskus, da bi jih prisilili k zaprtju šol.

"Postalo je očitno, da nekateri ljudje želijo, da se zaprejo vse šole, zlasti dekliške," je dejal namestnik ministra za zdravje, vendar je čez nekaj trenutkov svojo izjavo že spremenil in dejal, da ni tako mislil. Začela se je tudi kazenska preiskava, je sporočil generalni državni tožilec. Prva zastrupitev je nastopila 30. novembra, ko so v bolnišnico odpeljali 18 dijakov tehnične šole Nour v verskem mestu Qom. V zadnjem tednu naj bi bilo v štirih šolah v mestu Borujerd v zahodni provinci Lorestan zastrupljenih najmanj 194 deklet, nedavno pa še 37 učenk na dekliški šoli Khayyam v mestu Pardis v bližini prestolnice. Zastrupljena dekleta so pojasnila, da so trenutke pred zastrupitvijo zavohala vonj po mandarinah, nekatere pa po gnilih ribah.

icon-expand Šolarke v Iranu FOTO: Shutterstock

V začetku tega meseca je pred uradom guvernerja v mestu Kom protestiralo najmanj 100 oseb. "Dolžni ste zagotoviti varnost mojih otrok! Imam dve hčerki," je kričal eden od očetov. "To je vojna," je govorila ena izmed protestnic. "To počnejo v dekliški šoli v Komu, da bi nas prisilili, da deklet več ne pustimo v šolo. Hočejo, da dekleta ostanejo doma." Otroci naj bi bili po zastrupitvi več tednov utrujeni in nemočni.

"Drage matere, jaz sem mati in moj otrok, ki je v bolniški postelji, je trenutno zelo šibek," je na družbenih omrežjih izpostavila ena od mam. "Ščipam jo, vendar ne čuti ničesar. Prosim, ne pošiljajte svojih otrok v šolo." Dekleta zastrupljena z javno dostopnimi kemikalijami Namestnik ministra za zdravje Younes Panahi je v nedeljo na novinarski konferenci pojasnil, da so bila dekleta zastrupljena s kemikalijami, ki so povsem javno dostopne. "Učenke ne potrebujejo invazivnega zdravljenja, nujno je, da ostanejo mirne in počivajo," je dodal. Zastrupitve so se zgodile predvsem v Qomu, mestu, kjer je več pomembnih šiitskih muslimanskih svetišč in versko vodstvo, ki predstavlja hrbtenico Islamske republike. Od septembra klerikalno ustanovo ogrožajo množični protesti, ki so izbruhnili po smrti mlade kurdske ženske Mahse Amini, ki jo je pridržala moralna policija, ker naj ne bi pravilno nosila naglavne rute.