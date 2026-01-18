Naslovnica
Tujina

V Iranu že 5000 žrtev, oblasti obtožujejo teroriste, izgrednike in ZDA

18. 01. 2026 12.56

Avtor:
Ne.M. STA
Protesti v Iranu

Iranske oblasti so potrdile, da je bilo v protivladnih protestih v Iranu ubitih najmanj 5000 ljudi, vključno z okoli 500 pripadniki varnostnih sil, je za agencijo Reuters povedal neimenovani iranski uradnik. Za njihovo smrt je obtožil "teroriste in oborožene izgrednike", ni pa priznal vloge oblasti pri krvavem zatrtju protestov.

Iranski uradnik je informacijo navedel, potem ko je iranski vrhovni vodja ajatola Ali Hamenej v soboto prvič priznal, da je bilo v protestih ubitih več tisoč ljudi. V nagovoru več tisoč podpornikov ob verskem prazniku je po poročanju britanskega BBC, ki je povzel iranske medije, dejal, da je bilo ubitih več tisoč ljudi, nekateri na "nečloveški, divjaški način". Za njihovo smrt je okrivil ZDA.

"Tisti, povezani z Izraelom in ZDA, so povzročili ogromno škodo in ubili več tisoč ljudi," je dejal. Izpostavil je, da za "žrtve, škodo in obtožbe, ki jih je izrekel proti iranskemu narodu" obtožujejo ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Protesti v Iranu
Protesti v Iranu
FOTO: Profimedia

Neimenovani uradnik ua umore okrivil 'teroriste in oborožene izgrednike'

Neimenovani iranski uradnik, ki je danes za Reuters dejal, da so oblasti potrdile, da je bilo v protivladnih protestih ubitih najmanj 5000 ljudi, pa je za umore nedolžnih Irancev okrivil "teroriste in oborožene izgrednike".

Po njegovih besedah je bilo največ smrtnih žrtev v kurdskih območjih na severozahodu Irana, kjer delujejo kurdski uporniki. Ocenil je še, da se končno število žrtev ne bo dramatično povečalo, "Izrael in oborožene skupine v tujini" pa obtožil, da so opremili in podprli protestnike. Iranske oblasti sicer za nemire redno krivijo tuje sovražnike, vključno z Izraelom, največjim sovražnikom islamske republike, ki je junija lani izvedel napade na Iran.

Iransko sodstvo pa je danes sporočilo, da v zvezi s protesti niso še nikogar obsodili na smrt, saj da gre za "strog in dolgotrajen postopek", ki bi lahko trajal mesece ali leta. Njihov tiskovni predstavnik je bo tem za državno radiotelevizijo IRIB News dejal, da so nekateri protestniki plačanci izraelske in ameriške obveščevalne agencije Mosad in Cia.

Dodal je, da si sodstvo prizadeva razlikovati med prevaranimi protestniki in dejanskimi pobudniki. Šele ko bo na voljo dovolj dokazov, bodo pobudnike strogo kaznovali, je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Razmere v Iranu so se zaostrile, potem ko so protesti, ki so konec decembra lani izbruhnili zaradi gospodarske krize, prerasli v splošne demonstracije proti versko-avtokratskim oblastem. Oblasti so odgovorile z nasilnim zatrtjem.

Ameriška organizacija za človekove pravice HRANA je v soboto sporočila, da je potrjeno število smrtnih žrtev med krvavim zatrtjem protestov doseglo 3308, medtem ko informacije o še več kot 4000 preverjajo. Potrdila je tudi več kot 24.000 aretacij.

iran protesti žrtve trump

KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
18. 01. 2026 13.59
Kako jih je sedaj 5000 če jih je bilo že 12000?
Odgovori
+1
1 0
Kranjski domoljub
18. 01. 2026 14.01
V resnici je 500 in pa vsaj 100 mrtvih v palestini.
Odgovori
0 0
proofreader
18. 01. 2026 13.59
Pod Janšo se nobenemu protestniku ni nič zgodilo. Celo najhujši nasilneži kot je Zlatko niso bili v zaporu. Ljubljana je bila varna. Hvala, Hojs.
Odgovori
+1
1 0
Kranjski domoljub
18. 01. 2026 13.58
Organizirano so začel pobijat policija. V enkratnem napadu so ubili 100 policijev tako da si ne domišlat da je to miren protest. Zanetit hočejo oborožen upor.
Odgovori
0 0
Kranjski domoljub
18. 01. 2026 13.58
Organizirano so začel pobijat policija. V enkratnem napadu so ubili 100 policijev tako da si ne domišlat da je to miren protest. Zanetit hočejo oborožen upor.
Odgovori
+1
1 0
Kranjski domoljub
18. 01. 2026 14.01
Tako so v ukrajini naredili štalo.Najprej so začel streljat na policijo. Druga ekipa pa so bili oblečeni teroristi v policijo ki so streljal na protesnike z razlogom da nardijo kaos.
Odgovori
0 0
Kranjski domoljub
18. 01. 2026 13.56
Po razglasitvi "mira" v palestini povprečno umre 5 palestincev na dan da slučajno nebi mislili da je res mir v palestini. Ampak za zahodne izraelske lažljive medije je 500 mrtvih v iranu bolj pomembno.
Odgovori
+0
1 1
Samo navijač
18. 01. 2026 13.56
Amerika lahko napade samo se reveže. Brezzobi tiger. Veliko pompa na koncu nic.
Odgovori
0 0
MartinezM
18. 01. 2026 13.55
Ubijajo ljudi, krivi pa vsi ostali, ne oni ki se oklepajo oblasti. Zunanji, notranji sovražniki...Le na koga pri nas to spominja..
Odgovori
0 0
Jožajoža
18. 01. 2026 13.51
domači izdajalci so vedno največji sovražniki ljudstva.
Odgovori
+1
3 2
Vselepo
18. 01. 2026 13.49
Tramp bi ze dal komando za vzlet, pa Golob in Sajivic ne pustita, pravita dva vojaka smo ze poslali, če napades bomo napadli mi........butale
Odgovori
+4
4 0
Samo navijač
18. 01. 2026 13.38
Izrael je toliko zrtev pustil za sabo v enem napadu . In vsi do gledali stran. S tem pa NE opravicujem smrtnih žrtev od vladajocih zlocincev.
Odgovori
-1
1 2
proofreader
18. 01. 2026 14.00
Dobro veš da to ni res.
Odgovori
0 0
Vera in Bog
18. 01. 2026 13.37
In kje je sedaj tista letalonosilka? Same bučke tudi ta Trump
Odgovori
+1
2 1
Vera in Bog
18. 01. 2026 13.33
Trump je tudi en teliček, najprej reče prišel vam bom na pomoč, potem pa skizne
Odgovori
+1
3 2
BBcc
18. 01. 2026 13.32
Prihaja Amerika.
Odgovori
+0
3 3
bibaleze
