V Iranu že 5000 žrtev, oblasti obtožujejo teroriste, izgrednike in ZDA

"Tisti, povezani z Izraelom in ZDA, so povzročili ogromno škodo in ubili več tisoč ljudi," je dejal. Izpostavil je, da za "žrtve, škodo in obtožbe, ki jih je izrekel proti iranskemu narodu" obtožujejo ameriškega predsednika Donalda Trumpa .

Iranski uradnik je informacijo navedel, potem ko je iranski vrhovni vodja ajatola Ali Hamenej v soboto prvič priznal, da je bilo v protestih ubitih več tisoč ljudi. V nagovoru več tisoč podpornikov ob verskem prazniku je po poročanju britanskega BBC , ki je povzel iranske medije, dejal, da je bilo ubitih več tisoč ljudi, nekateri na "nečloveški, divjaški način" . Za njihovo smrt je okrivil ZDA.

Neimenovani iranski uradnik, ki je danes za Reuters dejal, da so oblasti potrdile, da je bilo v protivladnih protestih ubitih najmanj 5000 ljudi, pa je za umore nedolžnih Irancev okrivil "teroriste in oborožene izgrednike".

Po njegovih besedah je bilo največ smrtnih žrtev v kurdskih območjih na severozahodu Irana, kjer delujejo kurdski uporniki. Ocenil je še, da se končno število žrtev ne bo dramatično povečalo, "Izrael in oborožene skupine v tujini" pa obtožil, da so opremili in podprli protestnike. Iranske oblasti sicer za nemire redno krivijo tuje sovražnike, vključno z Izraelom, največjim sovražnikom islamske republike, ki je junija lani izvedel napade na Iran.

Iransko sodstvo pa je danes sporočilo, da v zvezi s protesti niso še nikogar obsodili na smrt, saj da gre za "strog in dolgotrajen postopek", ki bi lahko trajal mesece ali leta. Njihov tiskovni predstavnik je bo tem za državno radiotelevizijo IRIB News dejal, da so nekateri protestniki plačanci izraelske in ameriške obveščevalne agencije Mosad in Cia.

Dodal je, da si sodstvo prizadeva razlikovati med prevaranimi protestniki in dejanskimi pobudniki. Šele ko bo na voljo dovolj dokazov, bodo pobudnike strogo kaznovali, je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Razmere v Iranu so se zaostrile, potem ko so protesti, ki so konec decembra lani izbruhnili zaradi gospodarske krize, prerasli v splošne demonstracije proti versko-avtokratskim oblastem. Oblasti so odgovorile z nasilnim zatrtjem.

Ameriška organizacija za človekove pravice HRANA je v soboto sporočila, da je potrjeno število smrtnih žrtev med krvavim zatrtjem protestov doseglo 3308, medtem ko informacije o še več kot 4000 preverjajo. Potrdila je tudi več kot 24.000 aretacij.