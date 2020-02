V iraški prestolnici drugič v 100 letih padel sneg

Mnogi prebivalci Bagdada so prvič v življenju videli sneg. Snežna odeja je namreč šele drugič v 100 letih prekrila ulice iraške prestolnice. Številni Iračani so zato to enkratno priložnost izkoristili za fotografiranje, kepanje in druge zimske radosti.

FOTO: AP Medtem ko v večini Slovenije ta hip ni ne duha ne sluha o snegu, pa je snežilo tam, kjer ga niso niti pričakovali. Palme in improvizirano taborišče na trgu Tahrir v Bagdadu, kjer že več mesecev potekajo protivladne demonstracije, je prekrila snežna odeja. Ljudje svojega navdušenja nad snegom ne skrivajo, številni so vremenske razmere izkoristili za kepanje, mnogi pa so želeli ta izjemno redek prizor ovekovečiti na fotografijah. Večina prebivalcev, tako mladih kot starih, je dejala, da je to prvič, da so doživeli takšen sneg v Bagdadu. "Snežilo bi lahko do jutri, glede na hladno vreme. Ta hladna fronta je prišla iz Evrope," je dejal Amer El Džaberiiz iraškega meteorološkega centra. Snežna odeja je prekrila tudi improvizirane šotore na trgu Tahrir, kjer taborijo protivladni protestniki. FOTO: AP Snežilo je tudi v Karbali, romarskem mestu južno od Bagdada, kjer so številna svetišča in mavzoleji. V osrednjem in južnem delu države je sneg zelo redek pojav, medtem ko bolj pogosto sneži na severu Iraka. Nazadnje je v iraški prestolnici snežilo leta 2008, vendar pa je bilo takrat snega zelo malo in se je hitro stopil. Prebivalci Bagdada so bolj vajeni visokih kot nizkih temperatur. V zadnjih letih se sicer ekstremni vremenski pojavi v Iraku kar vrstijo. Najvišja kdajkoli izmerjena temperatura v tem mestu je bila julija 2015, ko je živo srebro kazalo kar 51 stopinj Celzija.