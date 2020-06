V Ischglu 40 odstotkov prebivalstva razvilo protitelesa proti koronavirusu

Raziskovalci opozarjajo, da je očitno 85 odstotkov ljudi okužbo prebolelo, ne da bi jo zaznali. Kot so dodali, jih je imela polovica od teh simptome, vendar tako blage, da so mislili, da gre za nahod. Nekateri tudi niso uspeli priklicati svojega zdravnika in se prijaviti na test, saj je bilo testiranje v marcu močno omejeno, piše Der Spiegel.

V študijo, ki so jo izvedli med 21. in 27. aprilom, so vključili 79 odstotkov tamkajšnjega prebivalstva.

Avstrijski epidemiologi so z Ischglom povezali do 1600 primerov okužb po Evropi. Turisti, ki so tam smučali, so bili med drugim državljani Islandije, Švedske in Nemčije. Okužili so se na zabavah, ki so se tam odvijala po zaključku dneva. Tožilstvo še preiskuje domneve, ali so bili ukrepi za zajezitev širjenja okužbe prepočasno uvedeni in neprimerni.

V Avstriji so sicer v zadnjem dnevu potrdili 29 novih okužb s koronavirusom, skupno pa se je z novim virusom pri naših severnih sosedih okužilo 17.386 ljudi. Umrlo jih je 698. Aktivno okuženih je še 459 ljudi, piše na spletni strani avstrijskega ministrstva za zdravje.