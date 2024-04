V iskanje pogrešane Danke se je vključila tudi slovenska policija

V naselju Banjsko Polje v srbskem mestu Bor od torka, 26. marca 2024, pogrešajo dveletno deklico Danko Ilić . Če imate kakršno koli informacijo o njenem izginotju, lahko to sporočite tudi slovenski policiji. Spomnimo, da je deklica visoka 85 cm. Ima rjave lase in oči. Ko je izginila, je imela oblečeno olivno zeleno jakno, vijoličaste hlače in črne športne copate.

Kot je sporočila slovenska policija, je ponoči in podnevi območje Bora preletaval helikopter, okolico Banjskega polja pa so policisti preiskovali z droni. Na kraju je več kot tisoč ljudi, med njimi policija, žandarmerija z iskalnimi in reševalnimi psi, gasilci, pripadniki gorske reševalne službe, lovci in občani. Uporabljajo se tudi brezpilotna letala in helikopterji, v iskanje pa so se vključili tudi borski rudarji. Srbska policija je 26. marca prvič aktivirala sistem Najdi me (Amber Alert), namenjen nujnemu obveščanju javnosti v primeru pogrešanja mladoletne osebe.

Zaenkrat o pogrešani deklici še vedno ni nobenih sledi, zato srbska policija prosi za pomoč vse, ki bi kar koli vedeli o njej, njenem morebitnem nahajališču ali okoliščinah izginotja. Če imate kakršno koli informacijo, lahko pokličete interventno številko slovenske policije 113.

Danko iščejo tudi v Avstriji

V minulih dneh so podrobno preiskali območje okoli družinske hiše. Še vedno preiskujejo tudi teren na območju Banjskega polja, preiskavo pa so po navedbah ministrstva za notranje zadeve razširili na ozemlje cele Srbije, je poročala srbska tiskovna agencija Tanjug.