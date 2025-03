V Istanbulu desettisoči na protestih v podporo Imamogluju

Protestniki so med drugim vzklikali "Taksim je povsod, upor je povsod", nanašajoč se na istanbulski trg Taksim, kjer so leta 2013 potekali obsežni protesti. Med protestniki so tudi žena, mama in dva sinova Imamogluja.

Samo v Istanbulu so do petka pridržali že več kot 500 študentov, za 275 pa so odredili pripor. Po uradnih podatkih, objavljenih v četrtek, naj bi do sedaj v zvezi s protesti pridržali že več kot 2000 oseb, za 260 so odredili pripor.

V petek so v Istanbulu odredili pripor švedskega novinarja Joakima Medina, ki so ga pridržali ob prihodu v državo v četrtek. Po poročanju turških medijev je obtožen, da je užalil turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana ter da je član oborožene teroristične organizacije.

Odgovorni urednik časopisa Dagens ETC, za katerega dela Medin, Andreas Gustavsson je na omrežju X zapisal, da so te obtožbe popolnoma lažne.

Turške oblasti so 19. marca pridržale istanbulskega župana Imamogluja, ki mu tožilci očitajo članstvo v kriminalni združbi, podporo teroristični skupini in korupcijo. V nedeljo so enemu glavnih Erdoganovih političnih tekmecev odredili pripor in ga suspendirali kot župana.

Kljub odreditvi pripora je CHP Imamogluja uradno imenovala za svojega kandidata na predsedniških volitvah, ki bodo predvidoma leta 2028.