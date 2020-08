V Istanbulu še ena sprememba statusa cerkve v mošejo

Spomnimo, da je odločitev o spremembi statusa Hagije Sofije po svetu sprožila številne izraze neodobravanja. Nestrinjanje so med drugim izrazili v Evropski uniji, Franciji in ZDA. Papež Frančišek se je odzval z besedami, da gredo njegove"misli v Istanbul", in dodal: "Mislim na sveto Sofijo in zelo me boli."Predstojnik vzhodne pravoslavne cerkve patriarh Bartolomej I. je opozoril, da bo preureditev zgradbe "razočarala milijone kristjanov" in zrušila dva svetova.