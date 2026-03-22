V Istanbulu sta se po domnevni eksploziji plina zrušili dve stavbi

V eni od stavb okrožja Fatih je odjeknila silovita eksplozija, ki jo je po prvih ocenah povzročil zemeljski plin, je sporočil istanbulski guverner Davut Gul. Stavba se je zrušila, prav tako sosednja zgradba.
Kot je povedal Gul, je pod ruševinami ostalo ujetih devet oseb – sedem so jih že uspeli rešiti, eno so locirali, še eno pa iščejo, poroča Turkiye Today.
Dotrajane stavbe vzbujajo skrb
Okrožje Fatih velja za enega najbolj ogroženih v Istanbulu, kar se tiče varnosti stavb, saj je velik del stanovanjskega fonda star več desetletij, dotrajan in daleč od doseganja sodobnih protipotresnih standardov, piše turški medij.
Gosto zgrajena urbana struktura še povečuje pritisk na tla, velik delež zgradb pa še nikoli ni dočakal prepotrebne prenove.
Lani se je na tem območju po potresu zrušila zapuščena trinadstropna stavba, žrtev na srečo ni bilo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.