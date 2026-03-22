Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V Istanbulu sta se po domnevni eksploziji plina zrušili dve stavbi

Istanbul, 22. 03. 2026 13.19

Avtor:
Ti.Š.
Zrušeni zgradbi v Istanbulu

V istanbulskem okrožju Fatih sta se po eksploziji, za katero se domneva, da jo povzročil zemeljski plin, zrušili dve sosednje stavbi. Pod ruševinami je ostalo ujetih devet ljudi, od tega so jih sedem že uspeli rešiti, eno so locirali, še eno pa pogrešajo. Na kraj dogodka je bilo napotenih več ekip turške Uprave za nesreče in izredne razmere, gasilcev in reševalcev.

V eni od stavb okrožja Fatih je odjeknila silovita eksplozija, ki jo je po prvih ocenah povzročil zemeljski plin, je sporočil istanbulski guverner Davut Gul. Stavba se je zrušila, prav tako sosednja zgradba.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot je povedal Gul, je pod ruševinami ostalo ujetih devet oseb – sedem so jih že uspeli rešiti, eno so locirali, še eno pa iščejo, poroča Turkiye Today.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dotrajane stavbe vzbujajo skrb

Po raziskavi občine Istanbul ima okrožje enega najstarejših stanovanjskih fondov v mestu, skoraj 40.000 stanovanjskih enot je ocenjenih kot tveganih.

Okrožje Fatih velja za enega najbolj ogroženih v Istanbulu, kar se tiče varnosti stavb, saj je velik del stanovanjskega fonda star več desetletij, dotrajan in daleč od doseganja sodobnih protipotresnih standardov, piše turški medij.

Gosto zgrajena urbana struktura še povečuje pritisk na tla, velik delež zgradb pa še nikoli ni dočakal prepotrebne prenove.

Lani se je na tem območju po potresu zrušila zapuščena trinadstropna stavba, žrtev na srečo ni bilo.

Turčija Istanbul zrušenje stavba eksplozija

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
blue3dragon
22. 03. 2026 13.50
Sploh se ne čudim. Ta del Istanbula je, skupaj z Balatom, zelo zapuščen, ogromno stavb je tudi praznih. Grško - bolgarski predeli mesta.
Odgovori
0 0
bibaleze
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1596