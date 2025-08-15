Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

V Istanbulu več deset aretacij članov opozicije

Istanbul, 15. 08. 2025 16.40 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , K.H.
Komentarji
1

Turška policija je v Istanbulu aretirala 44 oseb, ki so člani opozicijske Republikanske ljudske stranke. Med aretiranimi zaradi domnevne korupcije naj bi bil tudi župan osrednjega okrožja Beyoglu Inan Güney in več njegovih svetovalcev.

Istanbul
Istanbul FOTO: AP

Najnovejši val aretacij zaradi domnevne korupcije je del večmesečnega zatiranja, usmerjenega proti glavni opozicijski stranki v Turčiji, Republikanski ljudski stranki (CHP).

Istanbulski župan Ekrem Imamoglu, ki velja za največjega političnega tekmeca predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, je bil aretiran že marca in nato zaprt. Njegova aretacija je v Turčiji sprožila velike proteste, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Ob županu so oblasti aretirale še svetovalca že zaprtega župana in mnoge mestne uslužbence. Aretiranci so med drugim obtoženi podkupovanja, goljufije in nezakonitega pridobivanja osebnih podatkov, pa piše nemška tiskovna agencija dpa.

Preberi še Aretacije treh županov sprožile nove proteste

CHP je aretacije obsodila kot politično motivirano prizadevanje za utišanje nasprotnikov.

Ob Imamogluju in Inanu Guneyju je bilo od oktobra aretiranih in zaprtih devet od 26 županov okrožij pod nadzorom CHP v največjem turškem mestu, večina zaradi obtožb korupcije, ki jo sami zanikajo. Župani, ki so del stranke CHP, so bili aretirani tudi v številnih drugih mestih po državi.

Po mnenju političnih analitikov želi turška vlada oslabiti stranko CHP, ki je na lokalnih volitvah spomladi 2024 zmagala v boju proti Erdoganovi Stranki za pravičnost in razvoj.

istanbul aretacija opozicija turčija erdogan
Naslednji članek

Monsunsko deževje v Pakistanu terjalo več kot sto smrtnih žrtev

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sixten Malmerfelt
15. 08. 2025 17.45
+1
vprašanje je samo kdo je bolj skorumpiran ali Sultan erdogan, ali opozicija v Turčiji!
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089