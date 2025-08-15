V Istanbulu več deset aretacij članov opozicije

Istanbulski župan Ekrem Imamoglu , ki velja za največjega političnega tekmeca predsednika Recepa Tayyipa Erdogana , je bil aretiran že marca in nato zaprt. Njegova aretacija je v Turčiji sprožila velike proteste, navaja francoska tiskovna agencija AFP .

CHP je aretacije obsodila kot politično motivirano prizadevanje za utišanje nasprotnikov.

Ob Imamogluju in Inanu Guneyju je bilo od oktobra aretiranih in zaprtih devet od 26 županov okrožij pod nadzorom CHP v največjem turškem mestu, večina zaradi obtožb korupcije, ki jo sami zanikajo. Župani, ki so del stranke CHP, so bili aretirani tudi v številnih drugih mestih po državi.

Po mnenju političnih analitikov želi turška vlada oslabiti stranko CHP, ki je na lokalnih volitvah spomladi 2024 zmagala v boju proti Erdoganovi Stranki za pravičnost in razvoj.