V Istanbulu terjali tri milijone evrov in zasegli iransko letalo

Sodni izvršitelji so zasegli Boeing 737 na podlagi zahtevka za dolg v višini približno treh milijonov evrov. Kot poroča agencija Anadolu, so pristopili k letalu z registrsko oznako EP-KPB, ko je bilo to že pripravljeno na vzlet proti Iranu, in vročili nalog za zaseg. Potnike in kabinsko osebje so odstranili z letala in jih vrnili na letališki terminal.

Iranski letalski prevozniki se zaradi desetletij ameriških sankcij, ki omejujejo dostop do letal, rezervnih delov, vzdrževalnih storitev in mednarodnih finančnih sistemov, soočajo s kroničnimi težavami pri vzdrževanju svojih flot in izpolnjevanju finančnih obveznosti do tujih partnerjev. Vojna med ZDA in Iranom, ki se je začela februarja, je te pritiske še povečala, saj je bil iranski zračni prostor večkrat zaprt, mednarodne poti pa omejene.

Zaseg se je zgodil nekaj dni po tem, ko so prejšnjo sredo začele veljati obsežne ameriške sekundarne sankcije proti iranskemu letalskemu sektorju.