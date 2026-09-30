V Istanbulu terjali tri milijone evrov in zasegli iransko letalo

Sodni izvršitelji so zasegli Boeing 737 na podlagi zahtevka za dolg v višini približno treh milijonov evrov. Kot poroča agencija Anadolu, so pristopili k letalu z registrsko oznako EP-KPB, ko je bilo to že pripravljeno na vzlet proti Iranu, in vročili nalog za zaseg. Potnike in kabinsko osebje so odstranili z letala in jih vrnili na letališki terminal.
Iranski letalski prevozniki se zaradi desetletij ameriških sankcij, ki omejujejo dostop do letal, rezervnih delov, vzdrževalnih storitev in mednarodnih finančnih sistemov, soočajo s kroničnimi težavami pri vzdrževanju svojih flot in izpolnjevanju finančnih obveznosti do tujih partnerjev. Vojna med ZDA in Iranom, ki se je začela februarja, je te pritiske še povečala, saj je bil iranski zračni prostor večkrat zaprt, mednarodne poti pa omejene.
Zaseg se je zgodil nekaj dni po tem, ko so prejšnjo sredo začele veljati obsežne ameriške sekundarne sankcije proti iranskemu letalskemu sektorju.
Ameriško ministrstvo za finance je 8. septembra v okviru operacije Economic Outcast sankcioniralo 27 iranskih letalskih prevoznikov in devet povezanih ponudnikov storitev ter opozorilo, da se bodo tuja letališča, dobavitelji goriva in podjetja za prodajo vozovnic, ki bodo še naprej servisirali iranske prevoznike, sami soočili s sankcijami in tvegali izključitev iz sistema ameriškega dolarja.
Sekundarne sankcije so sprožile hitro zmanjšanje letov iranskih družb na mednarodni ravni, pri čemer so bili leti iranskih prevoznikov v Iraku, ZAE, Azerbajdžanu in Omanu začasno ustavljeni. Posledično je največji iranski zasebni prevoznik Mahan Air začasno ustavil lete v Turčijo in Oman.
Lufthansa in Austrian Airlines sta do 24. oktobra začasno ustavili svoje lete v Iran. Qatar Airways je začasno ustavil lete zaradi omejitev zračnega prostora. Kitajska, Rusija in Pakistan pa še naprej vzdržujejo lete v Iran in iz njega. Dnevno število mednarodnih letov na glavnem letališču v Teheranu se je po podatkih sledenja zmanjšalo z 80 na 90 pred sankcijami na približno 41 do ponedeljka.
Teheran je vložil uradne pritožbe pri ZN, Mednarodni organizaciji za civilno letalstvo in Mednarodnem sodišču. Turčija iranskim prevoznikom ni uradno prepovedala letenja, zato je družba Caspian Airlines v času zasega še vedno opravljala lete na liniji do Instabula.
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