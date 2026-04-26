Tujina

Isti hotel pred 45 leti prizorišče poskusa atentata na Reagana

26. 04. 2026 12.03

Avtor:
K.H.
Poskus atentata na Ronalda Reagana leta 1981 pred hotelom Washington Hilton

Strelski incident med večerjo Združenja dopisnikov Bele hiše, na kateri sta bila tudi Melania in Donald Trump, se je zgodil v hotelu Washington Hilton. Pred istim hotelom je bil leta 1981 ustreljen in ranjen 40. predsednik ZDA Ronald Reagan.

Washington Hilton je eden najbolj znanih hotelov v ameriški prestolnici. Ne le zato, ker stoji v bližine Bele hiše, pač pa tudi zaradi zgodovinskega dogodka, ki se je tu odvil pred 45 leti. 30. marca 1981 se je namreč prav pred vhodom v hotel zgodil poskus atentata na takratnega predsednika Ronalda Reagana.

Reagan je imel v hotelu nagovor med kosilom predstavnikov Ameriške zveze dela in Kongresa industrijskih organizacij (AFL-CIO). Tajna služba je hotel zelo dobro poznala, saj ga je pogosto pregledala zaradi predsedniških obiskov. Washington Hilton je tako veljal za najvarnejši kraj v Washingtonu za predsedniške dogodke, tudi zaradi zaprtega t. i. "Predsedniškega prehoda", ki so ga zgradili po atentatu na Johna F. Kennedyja

Po končanem nagovoru se je Reagan skozi "Predsedniški prehod" odpravil proti predsedniški limuzini, ko je napadalec John Hinckley Jr. iz zbrane množice izstrelil šest nabojev. Ena od krogel se je odbila od limuzine in zadela predsednika v prsni koš, pri čemer mu je le za nekaj centimetrov zgrešila srce. Ranjeni so bili tudi tiskovni predstavnik Bele hiše in dva varnostnika, prizorišče pred hotelom pa se je v nekaj sekundah spremenilo v kaos.

Reagan je atentat preživel, deloma zaradi hitrega odziva agentov in zdravnikov, pa tudi zaradi izjemne sreče.

Hinckleya so zaradi neprištevnosti oprostili, vendar je bil do leta 2016 zaprt v strogo varovanem delu bolnišnice.

Preberi še Odjeknilo vsaj pet strelov, osumljenec trdi, da tarča ni bil Trump

Dogodek je močno vplival na protokole varovanja ameriških predsednikov: po njem so še dodatno zaostrili varnostne ukrepe, zlasti pri javnih nastopih in premikih med stavbami.

Danes Washington Hilton še vedno gosti pomembne politične dogodke, med drugim sinoči tradicionalno večerjo dopisnikov Bele hiše.

Ob hotelu še vedno stoji spominska plošča, ki označuje kraj poskusa atentata na Reagana.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

kivzfccz
26. 04. 2026 12.32
Škoda,ker je šlab strelec.
