Isti hotel pred 45 leti prizorišče poskusa atentata na Reagana

Washington Hilton je eden najbolj znanih hotelov v ameriški prestolnici. Ne le zato, ker stoji v bližine Bele hiše, pač pa tudi zaradi zgodovinskega dogodka, ki se je tu odvil pred 45 leti. 30. marca 1981 se je namreč prav pred vhodom v hotel zgodil poskus atentata na takratnega predsednika Ronalda Reagana .

Reagan je imel v hotelu nagovor med kosilom predstavnikov Ameriške zveze dela in Kongresa industrijskih organizacij (AFL-CIO). Tajna služba je hotel zelo dobro poznala, saj ga je pogosto pregledala zaradi predsedniških obiskov. Washington Hilton je tako veljal za najvarnejši kraj v Washingtonu za predsedniške dogodke, tudi zaradi zaprtega t. i. "Predsedniškega prehoda", ki so ga zgradili po atentatu na Johna F. Kennedyja.

Po končanem nagovoru se je Reagan skozi "Predsedniški prehod" odpravil proti predsedniški limuzini, ko je napadalec John Hinckley Jr. iz zbrane množice izstrelil šest nabojev. Ena od krogel se je odbila od limuzine in zadela predsednika v prsni koš, pri čemer mu je le za nekaj centimetrov zgrešila srce. Ranjeni so bili tudi tiskovni predstavnik Bele hiše in dva varnostnika, prizorišče pred hotelom pa se je v nekaj sekundah spremenilo v kaos.

Reagan je atentat preživel, deloma zaradi hitrega odziva agentov in zdravnikov, pa tudi zaradi izjemne sreče.

Hinckleya so zaradi neprištevnosti oprostili, vendar je bil do leta 2016 zaprt v strogo varovanem delu bolnišnice.