V Istri izbruhnil gozdni požar, na terenu več deset gasilcev in kanaderji

Gorijo gozd, nizko rastje in trava med krajema Bale in Kolona. "Naseljena območja niso ogrožena in verjamemo, da bo požar kmalu lokaliziran," je po poročanju Net.hr povedal poveljnik Gasilske zveze Istrske županije Dino Kozlevac .

Sicer so hrvaški gasilci opozorili, da je zaradi visokih temperatur in velike količine suhega rastja velika požarna ogroženost na območju Dalmacije, predvsem na območju Šibenika, Splita in Dubrovnika. Zato ljudi pozivajo, naj v naravni ne odmetavajo cigaretnih ogorkov in stekla, prav tako je prepovedano kuriti v naravi. "Če v gospodinjstvu uporabljate žar, tega ne počnite v vetrovnem vremenu in po uporabi obvezno pogasite žerjavico. Ogenj se v prikolicah in čolnih hitro širi, zato jih nemudoma zapustite, če ne morete varno pogasiti požara v začetni fazi," so opozorili. Dodali so, naj ljudje ne otežujejo dela gasilcem s snemanjem in opazovanjem požara v neposredni bližini ter poskrbijo za svojo varnost.