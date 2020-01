V Istri izsiljevali Slovence in ponujali legalizacijo objektov, hrvaška policija išče oškodovance

Puljska policija je opravila kriminalistično preiskavo in potrdila sum, da sta 66-letnik in 22-letnik storila štiri kazniva dejanja izsiljevanja, dve kaznivi dejanji prevare in dve kaznivi dejanji ponarejanja. Starejši moški je osumljen storitve še enega kaznivega dejanja goljufije, 46-letnica pa naj bi pomagala in podpirala izsiljevanje.

Moška se sumi, da sta od novembra lani do 8. januarja po telefonu grozila 68-letniku in zahtevala denar za neobstoječi dolg. Od žrtve sta zahtevala več tisoč kun in grozila, da jo bosta fizično poškodovala in zaplenila njeno premoženje, pri tem kaznivem dejanju pa jima je pomagala 46-letnica. Poleg izsiljevanja je 66-letnik osumljen, da je žrtev ogoljufal. Konkretno, 68-letnik je starejšemu storilcu med bivanjem v tujini v varstvo zaupal psa. 66-letnik je nato to izkoristil in lagal, da je pes bolan in da potrebuje operacijo, pri tem pa zahteval nekaj tisoč kun, ki mu jih je 68-letnik tudi nakazal, so zapisali na puljski policiji.