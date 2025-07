V Istri opazili več vodnih tromb: 'Nikoli nisem videla tako velike'

Silovito neurje z nalivi in vetrom je zajelo tudi dele Hrvaške, najprej pa sta bili na udaru Istra in Kvarner, nato se je neurje razširilo še proti osrednjem delu države. V Istri se je pojavilo več vodnih tromb. Eno od tromb, ki se je povečevala iz minute v minuto, so pri Puli lahko opazovali kar 15 minut.