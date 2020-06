Optimizem v Istri: 'Ne bo se ponovila lanska sezona, a nekaj bo'

Na Hrvaškem se bojijo, da bi povečanje števila okužb pomenilo predčasen konec turistične sezone, ki se sploh še ni dobro začela. V Istri, kamor se tradicionalno odpravi največ Slovencev, še vedno računajo na to, da bo epidemiološka slika dobra in se bodo turisti počutili varno. Toda vrhunec sezone je zelo negotov. Tudi v Istri so prvič po dveh mesecih našteli tri nove okužbe.