V Istri: Slovenca grozila gostom, nato napadla še policiste

Istrska policija je zaključila kriminalistično preiskavo proti 54-letni Slovenki, ki jo sumijo petih kaznivih dejanj grožnje in dveh kaznivih dejanj povzročitve telesnih poškodb, ter proti 20-letnemu Slovencu, osumljenemu dveh groženj, dveh povzročitev telesnih poškodb in prisile zoper uradno osebo, poroča Net.hr.
Policisti so bili sprva poklicani zaradi spora med več osebami v gostinskem lokalu v Lovrečici. Ob njihovem prihodu se je večina udeležencev umirila, razen dveh slovenskih državljanov, ki sta nadaljevala z vpitjem ter žaljenjem in poniževanjem policistov.
Po navedbah policije je 54-letnica policistom grozila s smrtjo. Ko so ji sporočili, da je pridržana, je poskušala pobegniti, zato so policisti proti njej uporabili prisilna sredstva.
V dogajanje se je nato vmešal še 20-letnik, ki je prijel policista za roko in ga potegnil, da bi osvobodil žensko. Policisti so morali silo uporabiti tudi proti njemu in ga obvladati.
Preiskava je pokazala, da sta osumljenca že pred prihodom policije na terasi lokala grozila 80-letni ženski, 86-letnemu moškemu in 44-letnemu moškemu ter jih tudi telesno poškodovala.
Oba osumljenca so v večernih urah privedli v priporno enoto Policijske uprave Istra.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.