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V Istri: Slovenca grozila gostom, nato napadla še policiste

Lovrečica, 29. 06. 2026 15.46 pred 1 uro 1 min branja 15

Avtor:
L.M.
Hrvaška policija

V Lovrečici v hrvaški Istri sta v priporu končala slovenska državljana, 54-letna ženska in 20-letni moški, ki ju policija sumi več kaznivih dejanj, med drugim groženj, povzročitve telesnih poškodb in napada na policiste. Incident se je začel v gostinskem lokalu, nato pa se je ob posredovanju policije stopnjeval.

Istrska policija je zaključila kriminalistično preiskavo proti 54-letni Slovenki, ki jo sumijo petih kaznivih dejanj grožnje in dveh kaznivih dejanj povzročitve telesnih poškodb, ter proti 20-letnemu Slovencu, osumljenemu dveh groženj, dveh povzročitev telesnih poškodb in prisile zoper uradno osebo, poroča Net.hr.

Policisti so bili sprva poklicani zaradi spora med več osebami v gostinskem lokalu v Lovrečici. Ob njihovem prihodu se je večina udeležencev umirila, razen dveh slovenskih državljanov, ki sta nadaljevala z vpitjem ter žaljenjem in poniževanjem policistov.

Po navedbah policije je 54-letnica policistom grozila s smrtjo. Ko so ji sporočili, da je pridržana, je poskušala pobegniti, zato so policisti proti njej uporabili prisilna sredstva.

Pest
Pest
FOTO: Shutterstock

V dogajanje se je nato vmešal še 20-letnik, ki je prijel policista za roko in ga potegnil, da bi osvobodil žensko. Policisti so morali silo uporabiti tudi proti njemu in ga obvladati.

Preiskava je pokazala, da sta osumljenca že pred prihodom policije na terasi lokala grozila 80-letni ženski, 86-letnemu moškemu in 44-letnemu moškemu ter jih tudi telesno poškodovala.

Oba osumljenca so v večernih urah privedli v priporno enoto Policijske uprave Istra.

Istra Lovrečica napad policija slovenca

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KOMENTARJI15

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odkrito in resnično
29. 06. 2026 16.56
B*ba blesova, kaj se repenči?? Primitivnost, res, na dopust se gre kregati in pretepati, namesto da bi v miru uživala oz. počela kaj bolj pametnega in koristnega. Npr. kuhanje, pospravljanje, pometanje, obešanje cunj ipd.
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0 0
testosteron
29. 06. 2026 16.54
V priporu bi nad njima bilo treba izvajati fizioterapijo vsako uro, udariti po žepu in izgon za 10 let !...verjetno pa gre za kakšne brazilejrose v trenirkah,..
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+1
1 0
devlon
29. 06. 2026 16.54
a so obema zbili zobe v zadnjico?
Odgovori
0 0
Xmmx
29. 06. 2026 16.46
Spet slovenckinspodaj hocejo te komplekse naprtiti juznakom..tam so samo slovenci ,tisti ki so dedovali..tako da..niti ne rabim vedeti kaj je bilo pa vem kdo je kriv..se spomnite v umagu,ko je ekipa janezkov nadlegovala varsnotnike,zenska jih je npr polila s pijaco itd..in potem jih je te nase ped..ke lojzete en varsnotnik pometal ven..in nato jokanje po medijih
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+0
1 1
Mir na svetu
29. 06. 2026 16.44
Pa zakaj v priporu,dajte jih v zapor ,oziroma Goli otok je blizu. Takšne ni treba vračati v SLO.
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+1
1 0
Xmmx
29. 06. 2026 16.43
Spet zakompleksani slovencki ,ki mislijo da je tam vse njihovo..in potem se zaganjajo se v policijo🤣..
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+0
1 1
jugatneme
29. 06. 2026 16.43
Vročinski val deluje, sonce pripeka in nekaterim zakuha na podsrešju.... Sicer zato svetujejo da se uporabijo pokrivala na glavi....še posebno če je lasišče bolj bogo....
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0 0
Sandokkan
29. 06. 2026 16.38
Slovenci pijanci
Odgovori
+5
5 0
janezeki
29. 06. 2026 16.35
v trenerkah...
Odgovori
+3
5 2
Uporabnik1935308
29. 06. 2026 16.38
Tvoja žlahta?
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+1
2 1
zmerni pesimist
29. 06. 2026 16.21
Lepo so napisali slovenska državljana
Odgovori
+5
8 3
PIKAPOLONICA1994
29. 06. 2026 16.15
Slovenca?
Odgovori
-3
3 6
Emtisunce
29. 06. 2026 16.37
Selima Bešić in Zahović Zlatan, piše državljana slo.
Odgovori
+0
3 3
Janez Janez
29. 06. 2026 16.54
komu so dali državljanstva
Odgovori
0 0
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