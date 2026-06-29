V Istri: Slovenca grozila gostom, nato napadla še policiste

Istrska policija je zaključila kriminalistično preiskavo proti 54-letni Slovenki, ki jo sumijo petih kaznivih dejanj grožnje in dveh kaznivih dejanj povzročitve telesnih poškodb, ter proti 20-letnemu Slovencu, osumljenemu dveh groženj, dveh povzročitev telesnih poškodb in prisile zoper uradno osebo, poroča Net.hr.

Policisti so bili sprva poklicani zaradi spora med več osebami v gostinskem lokalu v Lovrečici. Ob njihovem prihodu se je večina udeležencev umirila, razen dveh slovenskih državljanov, ki sta nadaljevala z vpitjem ter žaljenjem in poniževanjem policistov.

Po navedbah policije je 54-letnica policistom grozila s smrtjo. Ko so ji sporočili, da je pridržana, je poskušala pobegniti, zato so policisti proti njej uporabili prisilna sredstva.