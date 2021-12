V Istri zaradi covida-19 odpovedali silvestrovanja

"Ljudje so se preveč sprostili in to ni dobro," je dejal Kozlevac.

V zadnjih 24 urah so tako v Istri potrdili 60 novih primerov okužb z novim koronavirusom, v bolnišnici v Pulju je 75 bolnikov s covidom-19, umrla pa je ena oseba s pridruženimi kroničnimi boleznimi, je sporočil štab civilne zaščite istrske županije.

V pogovoru za hrvaško televizijo N1 je načelnik štaba civilne zaščite istrske županije pojasnil, da stalno spremljajo razmere in glede na to sprejemajo epidemiološke ukrepe.

"Če nam številke v istrski županiji ne bodo začele padati, bomo morali sprejeti ustrezne ukrepe. Moram povedati, da ne bo lockdowna, ne bo zaprtja, a bodo potrebni epidemiološki ukrepi za dogodke, ki se v tem času odvijajo. Odpovedana so vsa pričakovanja novega leta v zaprtih in odprtih prostorih v Istri," je dejal.

Ob tem je Kozlevac pozval ljudi, naj se držijo trenutno veljavnih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa.