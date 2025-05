V Istri znova na delu bagri, padlo naj bi 25 črnih gradenj

V Istri znova rušijo na črno zgrajene objekte. Bagri so tokratna delu na območju Ližnjana, po poročanju net.hr pa naj bi padlo kar 25 nezakonitih gradenj.

Kot pojasnjujejo na gradbenem inšpektoratu, lastniki niso ravnali v skladu z zakonskimi predpisi in niso upoštevali odločbe gradbene inšpekcije, ki jim je odredila odstranitev nezakonito zgrajenih objektov v zakonskem roku. Zato zdaj ruši država oziroma v njenem imenu najugodnejši ponudnik, puljsko podjetje TGT Adriatic. Za rušenje bo dobil slabih 155 tisoč evrov brez DDV.

Istra se je v zadnjih letih odločneje lotila boja proti črnograditeljem, obsežna rušenja so med drugim izvedli na območju Umaga in Rovinja, dogajanje na terenu pa nadzorujejo tudi z droni.

Glavni državni inšpektor Andrija Mikulić je marca povedal, da so na območju hrvaške Istre v zadnjih nekaj letih opravili približno 3000 inšpekcijskih nadzorov. V skoraj 70 odstotkih primerov je šlo za nezakonito zgrajene objekte. Sprožili so približno 1500 upravnih postopkov in odstranili več kot 450 objektov.

Na območju celotne Hrvaške so v zadnjih letih prejeli 43.000 prijav, od katerih so jih 41.000 rešili. Odstranili so okoli 2100 objektov.