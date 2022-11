V italijanski vladi tudi simpatizerji fašističnega režima

V palači Chigi so v sredo pred novo italijansko premierko Giorgio Meloni prisegli namestniki ministrov in državni podsekretarji. Meloni in njeni zavezniki imajo v vladi in parlamentu nekaj zelo spornih osebnosti, nekatere od njih niso nikoli skrivale svojih simpatij ali naklonjenosti fašističnemu režimu.

Med njimi sta predsednik senata Ignazio La Russa, zbiratelj doprsnih kipov diktatorja Benita Mussolinija, ter Claudio Durigon, ki je bil imenovan za podsekretarja na ministrstvu za delo. Durigon, član Lige Mattea Salvinija, je bil podsekretar za gospodarstvo v vladi Maria Draghija, ko je predlagal preimenovanje parka v kraju Latina južno od Rima, poimenovanem po umorjenih protimafijskih sodnikih Giovanniju Falconeju in Paolu Borsellinu, v park Arnalda Mussolinija, diktatorjevega brata. Za podsekretarja na ministrstvu za infrastrukturo, ki ga vodi Salvini, je bil imenovan Galeazzo Bignami, ki je moral v minulih dneh ponovno odgovarjati na vprašanja zaradi fotografije iz leta 2005, na kateri nosi trak z nacistično svastiko. "Za to sem se že večkrat opravičil," je dejal. Leta 2019 je sicer v videoposnetku, ki je bil v živo predvajan na Facebooku, preverjal domofone v socialnih stanovanjih v središču Bologne, da bi prepoznal najemnike s tujimi imeni. Na družbenih omrežjih je zaokrožila tudi stara fotografija nove podsekretarke na ministrstvu za visoko šolstvo Auguste Montaruli, na kateri med fašističnim romanjem v Mussolinijevo rojstno mesto Predappio pozdravlja z dvignjeno desnico. icon-expand Ignazio La Russa FOTO: AP Podsekretar na ministrstvu za pravosodje Andrea Delmastro Delle Vedove je leta 2010 na svojem računu na Facebooku objavil sporočilo, v katerem je citiral Leona Degrella, predstavnika katoliške skrajne desnice v Belgiji, ki se je med drugo svetovno vojno pridružil enoti SS.