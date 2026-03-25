Tujina

V Italiji 13-letni učenec zabodel učiteljico

Bergamo, 25. 03. 2026 13.48 pred 1 uro 1 min branja 17

Avtor:
STA N.L.
Italijanska policija pred šolo v italijanskem mestu Trescore Balneario

Pred šolo v italijanskem mestu Trescore Balneario blizu Bergama je 13-letni učenec napadel učiteljico ter jo zabodel v vrat in trebuh. Učiteljico so prepeljali v bolnišnico, njeno stanje je resno.

Učenca osmega razreda so pridržali karabinjerji. Pojasnili so, da je šlo za osamljen incident in da motiv za napad ni povezan s terorizmom.

Gre za zadnjega v nizu več napadov učencev na učitelje ali druge učence v italijanskih šolah, poroča Ansa. Po besedah šolskega ministra Giuseppa Valditare današnji napad kaže, da je treba čim prej sprejeti ukrepe, ki jih je predstavila vlada za zatiranje nasilja mladoletnikov. Ti vključujejo prepoved nakupa ali nošenja nožev z rezili, daljšimi od petih centimetrov, mladoletnikom.

"Ta incident kaže na nujno potrebo po hitrem sprejetju novih, strogih predpisov, ki jih je pripravila vlada za boj proti mladoletniški kriminaliteti in zlasti proti širjenju nedovoljenega orožja med mladimi," je dejal Valditara.

Italija šola napad učenec učiteljica nasilje

KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
25. 03. 2026 15.32
Danes že mulci hodijo k psihiatrom, pa je ljudem res vseeno kam ta družba gre?
0 0
KatiFafi
25. 03. 2026 15.20
Bodoči inžinir
+4
4 0
detect
25. 03. 2026 14.56
ali je imel dovoljenja za bivanje v Italiji.
+4
4 0
komandos
25. 03. 2026 14.53
Očeta takoj zapreti v arest in naj on odgovarja za sinov umor če ga ni prav vzgojil pa naj odgovarja za sinovo neumnost
+6
6 0
takoti
25. 03. 2026 15.35
Samo vprašanje... Ali mater nima nič pri vzgoji otroka?
0 0
IKOSS
25. 03. 2026 14.50
Vprašanje za njihovega ministra za šolstvo. mar nima prav vsaka družina v kuhinji vrsto sredstev s pomočjo katerih je moč zlahka ogrožati soljudi? Kako bi torej nadzor nad sredstvi rešil osnovni problem, posebej ob zavedanju, da so nekaj te zakonodaje že sprejeli, a očitno ni prinesla želenih rezultatov? Z vedno novimi omejitvami? Da niti ne omenjamo dejstva, da bi zaostrovanje zakonodaje ponovno prizadelo veliko večino prebivalstva, ki družbeno ni problematična, na družbeno problematične pa ne bo imela omembe4 vrednega vpliva.
+3
4 1
coca.eskim
25. 03. 2026 15.03
Zakaj bi mladoletnik imel pravico nositi rezilo dalše od 5cm?
0 0
IKOSS
25. 03. 2026 15.15
@coca.eskim S stališča nomotehnike vprašanje ni pravilno zastavljeno! Pravilno vprašanje je, ali so izpolnjeni pogoji, da se posamezniku to pravico prepove! Seveda je smiselno, da določene osebe, med drugim mladoletne, nimajo enakih pravic, kot odrasli. Se je pa ob tem treba zavedati nujnosti doslednega upoštevanja pravil nomotehnike in nevarnosti, da v želji po dosegi določenih ciljev, ne pride do spiralnega učinka, kjer se vedno znova sprejemajo nove omejitve, ki ne prinašajo želenih rezultatov.
+0
1 1
Vera in Bog
25. 03. 2026 14.49
Kar ste sejali to žanjete. Otroke skoz psihirate, nikoli niso dovolj dobri.
+1
1 0
veneti
25. 03. 2026 14.41
le katera kultura je znano po napadi z noži. Čisto enostavno vse pripadnike tega kulta smrti izgnati.
+6
6 0
IKOSS
25. 03. 2026 14.29
Ponovno nož v vlogi učinkovitega orožja! Ta tragičen incidnet dokazuje, da regulacija sredstev ne naslovi bistva problema, razen v kolikor kdorkoli meni, da huda telesna poškodba ne predstavlja izjemno resnega družbenega problema. Bistveno vprašanje je vprašanje, zakaj se je tokratni storilec odločil za takšno dejanje in predvsem, kaj bi bilo treba storiti, da se bodoči potencialni storilci ne bi odločali za takšna dejanja!
+2
4 2
Kranjski domoljub
25. 03. 2026 14.00
Učiteljem in staršem je potrebno dovoliti vzgojno klofuto drugače nebo vzgoje. Nas je profesor nas je obmetaval s kredo počil z ravnilom če pa jebilo potrebo si dobil še klofuto. Enga pa je vrgel čes okno sicer iz prveg štuka bil pravi vandal in si je zaslužil. In zdej so tej otroci vsi uspešni odrasli ljudje s familjami. Tako da če jim samo puščate da delajo zgago brez pravil in kazni potem nebo spoštovanja.
+16
18 2
The T3chnics
25. 03. 2026 14.30
Tako je. Danes se vzgaja tako, da na koncu dobite rezultat pomehkuženega fanta, ki kasneje ne ve ali je ženska-moški ali pa je popolni nasilnež brez meje. In ja, v šolah bi moral biti dovoljen ročni vnos podatkov!
+10
10 0
mmickica
25. 03. 2026 14.44
The T3..., ko bi vsaj bila opcija samo moski ali zenska! Danes mularija ne ve, kaj sploh od mnogih javno priznanih spolov
0 0
mmickica
25. 03. 2026 14.45
...katerega od legalno priznanih
0 0
mmickica
25. 03. 2026 14.45
....spolov sploh izbrati. 3x me je vrglo ven.😵‍💫🙃
0 0
pepe007
25. 03. 2026 14.47
Vseeno dvomim, da bi ti "ukrepi" preprečili take napade. Moj oče je pravil, da je malo po drugi svetovni vojni učenec resno premlatil učiteljico, čeprav takrat v šolah ni manjkalo "ročnega" vnosa podatkov. So pa bili otroci, ki so dali skozi vojno sranje sposobni tudi sami poskrbeti zase.
+1
1 0
