V Italiji 13-letni učenec zabodel učiteljico

Učenca osmega razreda so pridržali karabinjerji. Pojasnili so, da je šlo za osamljen incident in da motiv za napad ni povezan s terorizmom.

Gre za zadnjega v nizu več napadov učencev na učitelje ali druge učence v italijanskih šolah, poroča Ansa. Po besedah šolskega ministra Giuseppa Valditare današnji napad kaže, da je treba čim prej sprejeti ukrepe, ki jih je predstavila vlada za zatiranje nasilja mladoletnikov. Ti vključujejo prepoved nakupa ali nošenja nožev z rezili, daljšimi od petih centimetrov, mladoletnikom.

"Ta incident kaže na nujno potrebo po hitrem sprejetju novih, strogih predpisov, ki jih je pripravila vlada za boj proti mladoletniški kriminaliteti in zlasti proti širjenju nedovoljenega orožja med mladimi," je dejal Valditara.