V Italiji 98,8 odstotka smrtnih žrtev covida-19 ni bilo cepljenih z obema odmerkoma

Italijanske oblasti v zadnjih dneh beležijo izrazit porast pri zanimanju za cepljenje. Do danes je z obema odmerkoma precepljenih skoraj 57 odstotkov prebivalstva, starejšega od 12 let.

Kot je v svojem poročilu še objavil Istituto Superiore di Sanità, je bila med tistimi žrtvami, ki so bile polno cepljene, višja povprečna starost, prav tako so imele večje število prej pridruženih bolezni. Ob tem so pojasnili, da so analizirali 70 zdravstvenih kartotek od skupno 423 necepljenih smrtnih žrtev zaradi covida-19 (16,5 odstotka).

"V primerjavi s celotnim številom smrtnih primerov je povprečna starost umrlih, ki so bile cepljene z obema odmerkoma, 88,6 let (povprečje 80 let). Poleg tega je povprečno število patologij, opaženih v tej skupini smrtnih primerov, 5,0, kar je občutno več kot število smrtnih primerov v splošni populaciji (3,7)," so zapisali v poročilu.

Najpogostejši zaplet pri bolnikih, ki so umrli po okužbi z novim koronavirusom kljub polnemu cepljenju, je akutna dihalna odpoved. Najpogosteje so te bolnike zdravili z antibiotiki in steroidi, navajajo na italijanskem inštitutu.

Kot so še zapisali v zaključku poročila, "imajo predstavljeni rezultati lahko dve možni razlagi: prvič, starejši bolniki s številnimi pridruženimi boleznimi imajo lahko zmanjšan imunski odziv in so zato kljub cepljenju bolj dovzetni za bolezen covid-19 ter njene zaplete, in drugič, da so imeli od začetka cepljenje prednost starejši ter kronični bolniki, zato to predstavlja populacijo z največjo razširjenostjo cepljenja z obema odmerkoma na dan, ko je bila opravljena ta analiza".