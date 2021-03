V Italiji aretirali Alžirca, osumljenega pomoči terorističnim napadalcem v Parizu

Policija je v ponedeljek sporočila, da so v kraju Bari na jugu Italije aretirali Alžirca, za kategera sumijo, da pripada skupini Islamska država (IS) in da je vpleten v teroristične napade. Usklajeni napadi so se zgodili 13. novembra 2015 v Parizu, v njih pa je bilo ubitih 130 in ranjenih 350 oseb. Šlo je za najhujši napad na francoskih tleh po koncu druge svetovne vojne. 90 žrtev je terjal napad v dvorani Bataclan med koncertom glasbene skupine Eagles of Death Metal, preostali so izgubili življenje v barih in restavracijah v vzhodnem delu Pariza.