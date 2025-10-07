V Italiji aretirali enega najnevarnejših ubežnikov

"Čestitke karabinjerjem in sodstvu za aretacijo nevarnega ubežnika Leonarda Gesualda , enega najbolj iskanih kriminalcev v državi," je na spletu zapisalo italijansko obrambno ministrstvo. Kot so sporočili, je aretacija rezultat profesionalnosti, predanosti in služenja državi in državljanom ter potrjuje operativno zmogljivost v boju proti organiziranemu kriminalu.

39-letnega ubežnika so ob zori aretirali v hiši na obrobju Foggie, v Apuliji, ko je še spal. Aretaciji se po poročanju italijanskih medijev ni upiral, med preiskavo pa so našli pištolo s šestimi naboji.

Moškega so našli po preiskavah, ki so jih v zadnjih nekaj mesecih izvedli karabinjerji pokrajinskega poveljstva Foggia pod koordinacijo oddelka za obrambo Barija, ki ga je vodil tožilec Roberto Rossi.

Preiskovalci menijo, da je Leonardo Gesualdo eden vodilnih članov Società Foggiana, ki ga iščejo od leta 2020. Bil je na seznamu najnevarnejših ubežnikov, ki je bil zaradi mafijskega združevanja obsojen na 12 let zapora.