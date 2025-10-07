Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

V Italiji aretirali enega najnevarnejših ubežnikov

Foggia, 07. 10. 2025 11.24 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.P.
Komentarji
4

Italijanski karabinjerji so v Apuliji aretirali enega najnevarnejših ubežnikov Leonarda Gesualda, ki so ga iskali vse od leta 2020. Preiskovalci menijo, da je 39-letnik eden vodilnih članov Società Foggiana. Zaradi sodelovanja v mafiji je bil obsojen na 12 let zapora.

"Čestitke karabinjerjem in sodstvu za aretacijo nevarnega ubežnika Leonarda Gesualda, enega najbolj iskanih kriminalcev v državi," je na spletu zapisalo italijansko obrambno ministrstvo. Kot so sporočili, je aretacija rezultat profesionalnosti, predanosti in služenja državi in državljanom ter potrjuje operativno zmogljivost v boju proti organiziranemu kriminalu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

39-letnega ubežnika so ob zori aretirali v hiši na obrobju Foggie, v Apuliji, ko je še spal. Aretaciji se po poročanju italijanskih medijev ni upiral, med preiskavo pa so našli pištolo s šestimi naboji.

Moškega so našli po preiskavah, ki so jih v zadnjih nekaj mesecih izvedli karabinjerji pokrajinskega poveljstva Foggia pod koordinacijo oddelka za obrambo Barija, ki ga je vodil tožilec Roberto Rossi.

Preiskovalci menijo, da je Leonardo Gesualdo eden vodilnih članov Società Foggiana, ki ga iščejo od leta 2020. Bil je na seznamu najnevarnejših ubežnikov, ki je bil zaradi mafijskega združevanja obsojen na 12 let zapora.

italija aretacija karabinjeri Leonardo Gesualdo
Naslednji članek

Prihaja otoplitev: sneg se bo talil, možni tudi kložasti plazovi

Naslednji članek

'50 metrov pod zemljo dojameš smisel življenja'

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PoldeVeliki
07. 10. 2025 13.17
Ta Dario je majhna ribca proti našem Golobu.
ODGOVORI
0 0
wsharky
07. 10. 2025 13.05
+1
pri nas pa lider opozicije, kot tudi Zoran Ljubljanski veselo čivkata po televizijah
ODGOVORI
2 1
brainiac007
07. 10. 2025 13.12
Ne pozabi še liderja opozicije vendar je iz druge družine, ki prav tako veslo čivka po televizijah
ODGOVORI
0 0
zelen
07. 10. 2025 12.47
+3
pri nas bi bolj mirno spal
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256