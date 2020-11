V Italiji aretirali moškega z več kot 10.000 pedofilskimi posnetki

Aretacijo je izvedla lokalna policija v sodelovanju s Centrom za boj proti otroški pornografiji na spletu. Pri 22-letniku so zasegli 10.000 pedofilskih videoposnetkov in fotografij otrok, starih do 14 let. Med njimi so tudi novorojenčki in malčki.

22-letni Italijan je posnetke kategorizial glede na starost otrok in jih shranjeval na spletu, nato pa pošiljal naprej prek mobilnih aplikacij.

Avstralska zvezna policija (AFP) je medtem včeraj v sklopu preiskave mednarodne kriminalne mreže zlorabe otrok aretirala 14 moških. Skupno jim grozi kar 828 obtožb izkoriščanja in zlorabe otrok, pa tudi bestialnosti oziroma zlorabe štirih živali, povzema BBC. Preiskava je policijo vodila tudi zunaj meja, tri aretacije so izvedli v ZDA, pri tem so identificirali več osumljencev v Evropi, Aziji, na Novi Zelandiji in v Kanadi.