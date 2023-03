V Italiji aretirali Rosalio Messina Denaro, sestro mafijskega šefa

Rosalio Messina Denaro, sestro nedavno zaprtega sicilijanskega mafijskega šefa, so v petek aretirali na podlagi obtožb sodelovanja z mafijsko organizacijo, je sporočila italijanska policija. Njenega brata Mattea Messina Denara so po 30 letih bega pred oblastjo aretirali 16. januarja letos, poročajo tuji mediji. Po tem, ko je bil spoznan za krivega več umorov in še številnih drugih zločinov, so mafijca obsodili na večkratno dosmrtno zaporno kazen.

Preiskovalci so že dlje časa sumili, da so Messini Denaru pri begu pred roko pravice pomagali družinski člani in velika zvestoba v klanu. Aretacijo njegove sestre so tako izvedli na podlagi preiskave, ki je privedla tudi do aretacije mafijskega šefa. V Rosaliinem domu so preiskovalci odkrili ročno zapisana navodila njenega brata.

Po navedbah preiskovalcev je Rosalia bratu pomagala pri izogibanju aretacije, v njegovem imenu pa da je delovala kot "blagajničarka" družine. Obenem naj bi vodila tudi sistem komuniciranja prek t. i. pizzinov – lističev z ukazi in navodili, s čimer je mafijskemu šefu omogočala ohranjanje stikov s svojimi najožjimi sodelavci.

"Rosalia Messina Denaro je bila oseba, ki ji je šef popolnoma zaupal," je po poročanju Guardiana dejal Alfredo Montalto, sodnik, ki je odredil njeno aretacijo. "Upravljala je mrežo pizzinov, prek katerih je Denaro dostavljal svoja naročila drugim sodelavcem."